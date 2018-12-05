МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Германский концерн Bayer прогнозирует, что в следующем году рост продаж составит около 4%, а до 2022 года увеличение показателя будет составлять в среднем 4-5% ежегодно (при неизменном валютном кусе), говорится в релизе компании.

Это соответствует росту продаж с ожидаемых 44,6 миллиарда евро в 2018 году до приблизительно 46 миллиардов евро в 2019 году и до примерно 52 миллиардов евро в 2022 году", — сообщает компания.

В подразделениях Crop Science, Pharmaceuticals и Consumer Health компания прогнозирует рост выручки в среднем до 4% в 2019 году. К 2022 году рост продаж Crop Science может превысить 4%, а для Pharmaceuticals — достигнуть 5%.

По словам председателя совета управляющих Bayer Вернера Бауманна (Werner Baumann), компания будет ориентироваться на получение выгоды от основных брендов после трансформации, призванной укрепить ее подразделения по здравоохранению и пищевым добавкам. При этом, отметил он, эти стремления поддерживают и последние изменения в работе и структуре компании.

В конце ноября Bayer сообщил о своем решении уйти с рынка ветеринарных препаратов, продав свое подразделение Animal Health. Концерн также выйдет из бизнеса по производству солнцезащитного крема Coppertone и бизнеса Dr. Scholl`s, специализирующегося на производстве средств и аксессуаров по уходу за ногами. Он также планирует продать свою 60%-ную долю в компании Currenta, поставщике услуг в химической отрасли. В рамках программы сокращения расходов Bayer также намерен сократить около 12 тысяч сотрудников по всему миру

Концерн Bayer AG, основанный в 1863 году, представляет свыше 300 компаний в разных странах, спектр продуктов насчитывает около 5 тысяч наименований в сфере здравоохранения, средств защиты растений и высокотехнологичных материалов. Среди наиболее известных брендов Bayer — аспирин "Байер" (Aspirin), "Алка-Зельтцер" (Alka-Seltzer), "Супрадин" (Supradyn).