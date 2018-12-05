МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-ноябре увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 6,1%, до 192,9 миллиарда долларов, сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС).

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-ноябре 2018 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 192,925 миллиарда долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2017 года вырос на 6,1%", — говорится в сообщении.

Стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья в ноябре сократился на 2,4% по сравнению с октябрем и составил 18,088 миллиарда долларов.