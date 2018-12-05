БРЮССЕЛЬ, 5 дек /ПРАЙМ/. Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович считает очень конструктивным участие Украины в трёхсторонних переговорах по транзиту газа из РФ в ЕС через страну, говорится в заявлении ЕК после его встречи с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Вице-президент Шефчович признал пока что очень конструктивное участие Украины в трёхсторонних переговорах", — говорится в нем.

Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Предыдущие трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли в июле в Берлине.