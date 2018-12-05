МОСКВА, 5 дек /ПРАЙМ/. Повышенные импортные пошлины, введенные в текущем году в США, по-прежнему вызывают озабоченность национальных производителей, хотя компании продолжают фиксировать рост сектора, говорится в "Бежевой книге" (Beige Book) — сводке комментариев ФРС США об экономическом положении в стране.

"Пошлины по-прежнему беспокоят производителей, однако большинство районов зафиксировали умеренный рост промышленного сектора", — говорится в обзоре, который формируется, основываясь на опросе деловых кругов в США.

Компании почти всех регионов сообщили, что производственные затраты выросли быстрее, чем цены конечных товаров из-за влияния пошлин. Кроме того, рост цен из-за пошлин почувствовали на себе и компании других отраслей.

"Сообщения о росте цен, вызванном пошлинами, сильно распространились — от промышленников и подрядчиков до розничных торговцев и рестораторов", — говорится в книге.

В целом, экономика США с середины октября до конца ноября развивалась "скромными" и "умеренными" темпами. Рынок труда продолжил сжиматься по всему спектру профессий. Так, более половины районов указали среди ограничивающих развитие факторов неспособность привлекать и удерживать квалифицированных рабочих. Поэтому было отмечено некоторое замедление темпов роста занятости.