Добавлен бэкграунд (после третьего абзаца).

БРЮССЕЛЬ, 5 дек /ПРАЙМ/. Еврокомиссия и Украина выразили намерение провести следующую трёхстороннюю встречу по транзиту газа из РФ в Евросоюз через Украину на политическом уровне в начале следующего года, говорится в заявлении ЕК после встречи вице-президента комиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Обе стороны выразили намерение провести следующую трехстороннюю встречу на политическом уровне в начале следующего года", — говорится в сообщении.

Перед ней может состояться "техническая встреча с участием экспертов", отмечается в заявлении.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине.

Шефчович заявлял, что эти переговоры могут привести к удовлетворяющему все стороны результату, если продлятся в том же духе. В сентябре эксперты трех сторон оценивали потребности ЕС в газе на ближайшие 10 лет, а также влияние европейского законодательства на будущий транзит российского газа через Украину и нормы украинского права.