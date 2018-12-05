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БРЮССЕЛЬ, 5 дек /ПРАЙМ/. Надёжный долгосрочный транзит газа из России через Украину в Евросоюз имеет очень важное значение для энергобезопасности ЕС, говорится в заявлении Еврокомиссии после встречи вице-президента ЕК по энергосоюзу Мароша Шефчовича с главой МИД Украины Павлом Климкиным.

"Продолжающийся долгосрочный транзит газа через Украину в ЕС надёжным и коммерчески целесообразным образом является очень важным для энергетической безопасности ЕС", — говорится в заявлении.

Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. Трехсторонние переговоры по транзиту газа между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли 17 июля в Берлине.

В Киеве неоднократно заявляли, что хотят остаться транзитером российского газа в Европу. Действующий контракт на транзит российского газа через Украину истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории. "Газпром" много раз говорил о готовности сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта.