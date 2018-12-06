МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге проведет в четверг заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщили ранее в пресс-службе Кремля.

Также отмечается, что в этот же день состоится неформальная встреча глав государств — участников СНГ.

"В Санкт-Петербурге под председательством Владимира Путина пройдет заседание Высшего Евразийского экономического совета. Будут подведены итоги работы Евразийского экономического союза в год российского председательства, намечены ключевые направления дальнейшего углубления евразийской интеграции, в том числе в таких сферах, как торговля, энергетика, цифровая экономика", — говорится в сообщении.

Планируется также рассмотреть текущие и организационные вопросы деятельности организации.

В заседании примут участие президенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, исполняющий обязанности премьер-министра Армении, а также президент Молдавии, которая является страной-наблюдателем при ЕАЭС.

ЦИФРОВАЯ ПОВЕСТКА И ОБЩИЕ РЫНКИ

Нынешнее заседание ВЕЭС второе в текущем году, предыдущее прошло в мае в Сочи. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, на саммите подведут итоги работы ЕАЭС в год российского председательства, а также обсудят приоритеты дальнейшего развития евразийской интеграции.

Встреча лидеров объединения пройдет в узком и расширенном составе.

Одним из главных вопросов будет реализация цифровой повестки Союза до 2025 года, которая предусматривает осуществление странами согласованной политики в области регулирования "интернет-рынка" и развития сетевых технологий.

Кроме того, как сообщил Ушаков, на рассмотрение будет вынесена программа формирования к 2025 году общих рынков нефти и газа.

Также стороны обсудят распределение пошлин между странами-членами Союза, им предстоит повестка дня заседания в расширенном составе включает в себя обсуждение вопросов многостороннего сотрудничества, в том числе основных направлений международной деятельности Евразийского экономического союза на 2019 год, вступления в силу временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, а также соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР.

На заседании в расширенном формате, к которому подключится президент Молдавии Игорь Додон, рассмотрят основные направления международной деятельности на 2019 год, вступление в силу временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между ЕАЭС и Ираном, а также соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с КНР.

Кроме того, будет затронута тематика развития кооперации государств-членов ЕАЭС в сфере предоставления космических и геоинформационных услуг на основе национальных источников данных дистанционного зондирования Земли.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ

Совокупный ВВП ЕАЭС увеличился в первом полугодии 2018 года на 1,9%. Продолжился рост промышленного производства (в целом по ЕАЭС +3,3%) и в сельском хозяйстве (+2,4 %).

В январе-сентябре внутрисоюзный товарооборот вырос на 11,9% (до 44,2 миллиардов долларов). Торговля с внешними партнерами увеличилась почти на 22% (до 548,4 миллиардов долларов). Со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза 1 января 2018 года существенно сократились сроки таможенного оформления товаров, уменьшилось количество необходимых для этого документов, что, в свою очередь, ведет к снижению издержек экономических операторов.

В этом году в рейтинге "Doing Business" по средневзвешенному значению показателей государств-членов ЕАЭС занял 31 место из 190 экономик.

Евразийский экономический союз создан на базе Таможенного союза России, Казахстана, Белоруссии и Единого экономического пространства. Является международной организацией региональной экономической интеграции. Договор о создании Евразийского экономического союза подписан президентами России, Белоруссии и Казахстана 29 мая 2014 года в Астане. Договор вступил в силу 1 января 2015 года и состоялся запуск работы Союза. Армения вошла в состав союза 2 января 2015 года, 12 августа 2015 года – присоединилась Киргизия.

ЕАЭС является одним из крупнейших экономических объединений с более чем 183 миллионами потребителей. Функционирует на основе универсальных норм и принципов ВТО. Сформирован общий рынок – со свободным перемещением товаров, услуг, капиталов и рабочей силы.

НЕФОРМАЛЬНАЯ ВСТРЕЧА

Неформальные встречи лидеров стран СНГ являются также традиционными. Предыдущая прошла в декабре прошлого года в подмосковной резиденции российского президента Ново-Огарево, на которой были подведены итоги года и состоялся обмен мнениями по вопросам развития сотрудничества в различных областях.

Предыдущий саммит глав СНГ прошел 27-28 сентября этого года в Душанбе. Особое внимание на нем уделили вопросам подготовки к совместному празднованию в 2020 году 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

По итогам заседания главы государств подписали ряд документов по углублению сотрудничества в гуманитарной, правоохранительной и военной сферах, а также обсудили председательство Туркменистана в СНГ в 2019 году.