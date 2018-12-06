МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев в четверг в прямом эфире ответит на вопросы журналистов российского телевидения, подведет итоги года и расскажет об основных задачах, стоящих перед кабинетом министров, сообщили в правительстве РФ.

Передача "Разговор с Дмитрием Медведевым" выйдет в эфир в 12.00 мск на телеканале "Россия 1". Также прямую трансляцию будут вести "Россия 24", "РБК" и RT.

В этом году интервью Медведева впервые будет транслироваться в прямом эфире в соцсетях правительства России — в аккаунте правительства "ВКонтакте" и на канале правительства на YouTube.

ЗНАКОМЫЕ И НОВЫЕ ЛИЦА

Впервые Медведев опробовал формат встречи с журналистами в прямом эфире 24 декабря 2008 года, когда, будучи президентом России, подвел итоги года. В этом году Медведев в 11-й раз даст интервью российским телеканалам.

В этом году федеральные каналы будут представлять Пктр Толстой (Первый канал), Сергей Брилев (Россия 1), Ирада Зейналова (НТВ), ранее уже принимавшие участие в работе в данном формате, а также Илья Доронов (РБК).

Пятым участников в этом году станет лауреат премии "ТЭФИ Регион" в номинации "Интервьюер" – Ирита Минина – автор программы "Лично знаком" на телеканале "Томское время". С этого года пятый участник программы будет определяться на принципах ротации региональных телеканалов.

Минина рассказала РИА Новости, что в эфире передачи "Разговор с Дмитрием Медведевым" хотела бы задать премьер-министру вопросы об интеграции медицины с наукой и кадровой проблеме в поликлиниках.

Журналистка также сообщила агентству, что для съемок интервью она привезла в Москву несколько вариантов платьев, но выбор конкретного наряда будет зависеть от декораций и общей цветовой гаммы, однако наряд в любом случае будет сдержанным и скромным.

ОСНОВНЫЕ ТЕМЫ

В прошлые годы Медведев в ходе общения с журналистами значительное внимание уделял вопросам экономики. Год назад Медведев заявил, что экономика РФ вышла из рецессии и вошла в стадию роста. Премьер говорил о рекордно низкой инфляции по итогам 2017 года, росте зарплат и пенсий, курсе рубля. За 1 час 40 минут Медведев успел ответить на наиболее острые вопросы повестки дня.

Журналистов тогда интересовали выборы президента России, скандал с лишением российских спортсменов медалей Олимпиады в Сочи и российско-американские отношения. Вопрос, касающийся отношений России и США, остался актуальным и по сей день и может снова прозвучать.

Речь также шла о кибербезопасности и пресловутых "российских хакерах".

Что касается экономических показателей, то, по данным министерства финансов, бюджет РФ за 10 месяцев исполнен с профицитом в 3,6% ВВП и составил 3,022 триллиона рублей.

Доходы бюджета за этот период составили 15,804 триллиона рублей, а расходы исполнены на 12,782 триллиона рублей.

В конце ноября глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция в России приблизилась к целевому значению 4% быстрее, чем ожидал мегарегулятор.

Официальный текущий прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2018 год — 3,4%, однако в ноябрьском докладе "Картина экономики" министерство отмечало, что инфляция на конец года составит 3,7-3,8%. Глава МЭР Максим Орешкин говорил, что инфляция на конец 2018 года ожидается "в районе 4%".

Что касается следующего года, то доходы бюджета предусмотрены на уровне 19,969 триллиона рублей, расходы — 18,037 триллиона рублей, соответственно профицит составит 1,932 триллиона рублей, или 1,8% ВВП. Бюджет сформирован исходя из прогноза ВВП в 105,82 триллиона рублей, инфляции — не выше 4,3%.