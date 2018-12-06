МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Специалисты в сфере управления финансами в начале текущего года с оптимизмом оценивали перспективы экономики США, но к концу года их настроения ухудшились из-за опасений относительно торговой политики, дефицита бюджета и повышения процентных ставок, говорится в статье Dow Jones.

Согласно результатам опроса, проведенного Американским институтом дипломированных бухгалтеров (AICPA), в 4-м квартале текущего года 57% респондентов позитивно оценивали перспективы экономики США на 2019 год. В 4-м квартале 2017 года этот показатель был равен 74%. Рекордный максимум в 79% был достигнут в 1-м квартале 2018 года.

В ноябре AICPA опросили 938 дипломированных общественных бухгалтеров, которые занимают должности финансового директора или главного бухгалтера.

Ослабление эйфории, вызванной реформой налогового законодательства в США, отчасти является причиной ухудшения настроений, отметил Боб Саннеруд из Life Link III, один из респондентов, принимавших участие в опросе.

"В прошлом году были снижены налоги и принят Jobs Act, что задало планку ожиданиям и настроениям на рынке, — отметил он. – Сейчас же освободившиеся благодаря налоговым льготам средства уже освоены организациями, и ожидания возвращаются к уровням, более соответствующим историческим".

Представители деловых кругов также пересмотрели в сторону снижения прогнозы перспектив собственных компаний. Теперь они ожидают роста выручки на 4,3%, а не на 5,0%, как прогнозировалось кварталом ранее. При этом прибыль компаний, как ожидается, увеличится на 3,4%, тогда как озвученные в 3-м квартале прогнозы предполагали ее повышение на 4,3%.

Опубликованная в среду Бежевая книга ФРС свидетельствовала о росте неопределенности в деловых кругах, тогда как опасения относительно пошлин на импорт и повышения процентных ставок омрачили перспективы роста в следующем году.

Дефицит ресурсов на рынке труда в отчете ФРС был назван одной из причин увеличения неопределенности в деловых кругах, так как компаниям все сложнее найти и удержать квалифицированных сотрудников.

Опрошенные AICPA руководители высшего звена заявили, что поиск квалифицированной рабочей силы в течение всего года остается главной проблемой. На втором месте находятся расходы на оплату труда. Компании испытывают давление в сторону повышения заработной платы и вынуждены расширять список льгот и бонусов, которые они предлагают сотрудникам.

Доступность квалифицированных специалистов вызывает наиболее серьезные опасения у Саннеруда. В компанию Life Link требуются медицинские работники с опытом работы не мерее трех лет, так как часто сотрудникам приходится оказывать высококвалифицированную помощь пациентам в критическом состоянии.

"Можно установить немыслимо высокую заработную плату, но если людей нет, то и нанять их не получится", — отметил он.