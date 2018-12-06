МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Цифры по росту реальных доходов населения могут показаться скромными, но это объективные данные, указывающие на то, что властям удалось переломить тренд на падение доходов населения — это было самым опасным для страны, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин, выступая на правительственном часе, заявил, что заработные платы в России растут беспрецедентными темпами и в реальном, и в номинальном выражении.

"О чем говорят мои коллеги министры? Есть достаточно строгая статистика на сей счет. У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали. В настоящий момент, последние два года, они перешли к росту. Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, реальных заработных плат, то это 7,6%", — сказал Медведев в интервью российским телеканалам.

"Понятно, что хочется больше, и иногда эти 7% — это небольшая сумма… Понимаем, что одно дело 7% на большие деньги, а другое дело 7% на относительно скромную зарплату. Но рост есть, и это очень важно для экономики в целом и конкретного человека в частности. Это означает, что мы переломили тренд на падение доходов. Это было самое страшное, самое опасное для страны. Самое социально раскачивающее обстоятельство, самое нестабильное обстоятельство", — отметил премьер-министр.

При этом Медведев подчеркнул, что хотя и считает "корректными вещами" то, что говорят министры, необходимо делать все, чтобы этот рост был выше, а не "упиваться" достигнутыми результатами.