МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли незначительно и по состоянию на 30 ноября составили 462,1 миллиарда долларов против 461,8 миллиарда долларов на 23 ноября, сообщил Банк России.

"Объем международных резервов за неделю изменился незначительно и по состоянию на 30 ноября составил 462,1 миллиарда долларов США", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.