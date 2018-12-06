МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил внести в законодательство поправки, дающие право на возврат НДС при экспорте работ и услуг, сообщается на сайте президента по итогам встречи с главой "Деловой России" Алексеем Репиком.

"Обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих установление условий налогообложения налогом на добавленную стоимость операций по экспорту работ, услуг, аналогичных условиям налогообложения операций по экспорту товаров", — сообщается на сайте президента. Срок исполнения поручения правительством — 1 июля 2019 года.

В начале ноября глава "Деловой России" на встрече с президентом обратился к главе государства с просьбой поручить правительству определить в Налоговом кодексе термин "экспорт услуг". Он отметил, что в настоящее время, в отличие от поставщиков товаров, российские экспортеры услуг не имеют право на вычет по НДС, что делает их менее конкурентоспособными на зарубежных рынках.

Путин после инаугурации 7 мая подписал новый майский указ, определяющий основные направления развития экономики и социальной сферы до 2024 года. В частности, он поручил правительству увеличить к 2024 году несырьевой неэнергетический экспорт до 250 миллиардов долларов в год, в том числе объем экспорта услуг – до 100 миллиардов долларов в год. Доля экспорта товаров (работ, услуг) должна составить не менее 20% ВВП страны, а объем торговли между государствами-членами Евразийского союза – вырасти в 1,5 раза.