МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Экспорт нефти и нефтепродуктов из США по итогам прошлой недели превысил импорт впервые с 1949 года, пишет агентство Блумберг.

Согласно обнародованным в четверг данным минэнерго США, за неделю, завершившуюся 30 ноября, объем чистого экспорта нефти нефтепродуктов из страны составил 211 тысяч баррелей в день. При этом за неделю до этого в США был зафиксирован чистый импорт в размере 1,382 миллиона баррелей в сутки. В 2018 году нетто-импорт нефти и нефтепродуктов в среднем составляет 2,819 миллиона баррелей в день.

Таким образом, по итогам прошлой недели экспорт нефти и нефтепродуктов из США превысил импорт впервые с 1973 года, когда минэнерго страны начало предоставлять соответствующую статистику, отмечает Блумберг. При этом агентство также приводит данные аналитиков, по которым США стали нетто-экспортерами нефти и нефтепродуктов впервые с 1949 года.

По данным минэнерго, в 1973 году нетто-импорт нефти и нефтепродуктов из США составлял 5,6 миллиона баррелей в день, затем постепенно рос и в 2005 году достиг рекорда в 12,5 миллиона баррелей в сутки.

США традиционно являются одним из главных потребителей энергоресурсов в мире, но при этом входят в тройку крупнейших стран по добыче нефти.