ВЕНА, 6 дек /ПРАЙМ/. Министр нефти Омана Мухаммед ар-Румхи надеется, что ОПЕК сможет представить консолидированную позицию по сокращению добычи нефти странам вне ОПЕК на встрече в пятницу.

"У них есть вопросы, которые ОПЕК должны обсудить внутри группы. Я надеюсь, что ОПЕК будет в состоянии представить свою позицию странам вне ОПЕК (на встрече завтра — ред.)", — сказал журналистам аль-Румхи по итогам двусторонней встречи с министром нефти Ирана.

В Вене в четверг прошла конференция участников ОПЕК, на которой обсуждалась, в частности, рекомендация комитета ОПЕК+ сократить добычу нефти на первое полугодие 2019 года. Заседание длилось около пяти часов. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих после этого сообщил, что ОПЕК пока не достигла общего решения по сокращению добычи нефти, продолжает обсуждение.

В пятницу в Вене пройдет заседание министров всех стран-участниц соглашения ОПЕК+.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года. Договор стартовал с начала 2017 года и был продлен до конца 2018 года. В июне 2018 года ОПЕК+ согласовала цель уйти от перевыполнения условий соглашения, которое тогда составляло 47%. Между тем в последнее время участники сделки говорили о риске переизбытка сырья на рынке в 2019 году.