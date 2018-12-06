МОСКВА, 6 дек /ПРАЙМ/. Ассоциация производителей парфюмерии, косметики, товаров бытовой химии и гигиены, Российская парфюмерно-косметическая ассоциация и Ассоциация прямых продаж обратились к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой исключить духи и туалетную воду из перечня товаров, подлежащих обязательной маркировке. Это следует из их письма, которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Документ также был передан исполнительным директором Ассоциации производителей парфюмерии Петром Бобровским вице-премьеру Максиму Акимову в четверг на конференции, посвященной маркировке.

"Обязательная маркировка парфюмерной продукции представляется преждевременной, избыточной и нецелесообразной. Просим вас исключить товарную группу "духи и туалетные воды" из перечня товаров, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации, утвержденного распоряжением правительства РФ №792-Р", — говорится в документе.

Согласно этому распоряжению, обязательная маркировка парфюма должна начаться с 1 декабря 2019 года.

Цель создания системы маркировки и прослеживаемости товаров — борьба с контрафактной и фальсифицированной продукцией. Однако на парфюмерном рынке "уровень контрафакта и фальсификата не превышает 1%", утверждают в ассоциациях, ссылаясь на статистику Федеральной таможенной службы и Роспотребнадзора.

В 2017 году ФТС выявила 77,4 тысячи единиц контрафактной парфюмерной продукции. "При этом объем продаж парфюмерии за 2017 год составил 93,4 миллиона единиц (данные исследования Gfk Rus). Таким образом, количество выявленного контрафакта составило менее 0,1% от объема рынка", — говорится в письме. По данным Роспотребнадзора, в 2017 году было выявлено только 0,9% продукции, не соответствующей требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции".

Как отметили РИА Новости в пресс-службе оператора системы маркировки и прослеживаемости товаров Центре развития перспективных технологий, в эксперименте по маркировке парфюмерной продукции уже участвуют "Л'Этуаль", являющаяся импортером, производителем и оптовым игроком и входящая в топ-20 российских розничных сетей, а также самый большой дистрибьютор рынка – FM-Logistic (логистический партнер L'Oreal, Henkel).