МОСКВА, 7 дек /ПРАЙМ/. Основные американские фондовые индексы завершили четверг преимущественно снижением на фоне скандала вокруг китайской компании Huawei, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,32% — до 24947,67 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 0,42% — до 7188,26 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,15% — до 2695,95 пункта.

Финансовый директор компании Huawei Technologies Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде по запросу США и якобы подозревается в нарушении санкций по Ирану. США запрашивают экстрадицию Ваньчжоу по подозрению в нарушении американских торговых санкций, слушания о залоге назначены на пятницу. Китайское посольство в Канаде назвало задержание грубым нарушением прав человека и сделало представление как США, так и Канаде.

Инвесторы обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в ноябре вырос до 60,7% с октябрьского уровня в 60,3%, тогда как аналитики ожидали снижение индикатора до 59,2%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 1 декабря, уменьшилось на 4 тысячи с пересмотренного показателя предыдущей недели и составило 231 тысячу по сравнению с прогнозами снижения до 226 тысяч.

Дефицит торгового баланса США в сентябре вырос на 0,9 миллиарда долларов, или на 1,6% по сравнению с пересмотренным показателем сентября — до 55,5 миллиарда. Эксперты прогнозировали рост до 55,2 миллиарда долларов.

"Рынки уже невероятно нервничают в связи с замедляющимся экономическим ростом благодаря кривой по доходностям облигаций США. Отношения между Китаем и США должны были улучшиться после саммита G20, и арест может разрушить эти и без того хрупкие отношения", — сказал агентству MarketWatch Джаспер Лоулер из London Capital Group.