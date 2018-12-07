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КОММЕРСАНТ

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— Вот что газ животворящий делает — За что и зачем Александр Лукашенко извинялся перед Владимиром Путиным — 6 декабря президент России Владимир Путин в Санкт-Петербурге провел заседание Высшего Евразийского экономического совета, на котором в публичную дискуссию о бесчестной цене на российский газ для Белоруссии с ним вступил президент этой страны Александр Лукашенко. Накал оказался настолько мощным, что к концу мероприятия, еще до саммита СНГ, скоропалительно проведенного тут же, в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, президент Белоруссии совершенно перегорел.

— Избирательная госуслуга — ЦИК думает об упрощенной процедуре выдвижения и регистрации кандидатов — В Центризбиркоме (ЦИК) прорабатывают вопросы о внедрении электронного голосования и оказании государственных услуг по выдвижению и регистрации кандидатов. Об этом "Ъ" рассказали источники в системе избирательных комиссий, отмечая, что согласование и внедрение новых подходов в этой области "будут началом революции" в избирательной сфере, "судебные вычистки кандидатов по сданным документам уйдут в прошлое".

— ОПЕК не пришла к единому снижению — Ограничение добычи нефти зависло в спорах — Исход сделки по ограничению добычи нефти, которая, казалось, была принципиально согласована 5 декабря, теперь неясен. Министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих по итогам многочасовых переговоров в Вене выразил неуверенность в достижении компромисса, сославшись на то, что ему неизвестна позиция России.

— Прокуратура меняет попутчиков — Ведомство возобновило проверки работы BlaBlaCar — Силовики расширили объем претензий к работе онлайн-сервиса BlaBlaCar. Прокуратура Череповца потребовала от партнера компании ООО "100 дорог" закрыть нелегальным перевозчикам доступ к сервису, нарушения также найдены у контрагента BlaBlaCar в Ульяновске.

— В Пенсионном фонде накопились отставки — В руководстве ожидаются замены — Как стало известно "Ъ", в ближайшее время в Пенсионном фонде России (ПФР) может смениться часть руководства. По данным "Ъ", свой пост покидает "хозяйственный" заместитель главы фонда Антона Дроздова Борис Гукайло, обсуждается отставка двух других заместителей главы фонда — Алексея Иванова, курирующего IT-вопросы, и Николая Козлова, работающего с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

— В правках не нуждается — Авторы Конституции поговорили о необходимости ее изменения спустя 25 лет — Многие положения Конституции не реализуются, но кардинально ее менять "ни к чему", пришли к выводу юристы, собравшиеся на приуроченный к 25-летию Основного закона круглой стол в "Президент-отеле". Нужно "привести жизнь в соответствие с замыслом, духом Конституции", полагает участник конституционного совещания 1993 года Виктор Шейнис.

— Конституционному правосудию регионов урезали границы дозволенного — КС РФ вернул силу соглашению между Чечней и Ингушетией — КС РФ в четверг, 6 декабря, признал действующим соглашение о границе между Чечней и Ингушетией, которое 30 октября отменил КС Ингушетии. Законы субъектов РФ и соглашения между региональными органами власти, признанные соответствующими Конституции РФ, "не могут считаться утратившими силу", заявил федеральный КС, поддержав главу республики Юнус-Бека Евкурова на фоне массовых протестов оппозиции. Ингушский КС обвинен в превышении полномочий, и теперь "конституционные суды регионов окончательно лишились собственной компетенции", считают эксперты.

— Спецназ охранял бизнесменов вместо их машин — Закончено дело о взятках в ЦСН ФГУП "Охрана" Росгвардии — Как стало известно "Ъ", завершено расследование резонансного уголовного дела в отношении Романа Егорова — бывшего командира отряда центра специального назначения (ЦСН) ФГУП "Охрана" Росгвардии. По версии следствия, подполковник обеспечивал бизнесменов личными вооруженными телохранителями, оформляя это как охрану их машин и другого имущества. Наибольшее вознаграждение — 2,5 млн руб — бывший спецназовец, считает следствие, получил от члена совета директоров "М.Видео" Павла Бреева.

— Без опасности и сотрудничества в Европе — Министры стран ОБСЕ зафиксировали кризис организации — Зона ответственности Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), в которую входят 57 стран Северной Америки, Европы и Центральной Азии, переживает период "великой нестабильности". Об этом заявили участники открывшегося в четверг министерского заседания ОБСЕ, предупредив: нынешний кризис доверия может привести — и уже приводит — к масштабным конфликтам.

— Россия зашла в ООН со своим киберуставом — Генассамблея одобрила внесенный Москвой кодекс поведения государств в интернете — Генеральная ассамблея ООН подавляющим большинством голосов одобрила российскую резолюцию, содержащую кодекс поведения государств в интернете. Этот документ не является юридически обязывающим, но создает условия для выработки международной конвенции по информационной безопасности. Москва добивалась принятия такой резолюции 20 лет. Однако большинство западных стран ее инициативу не поддержали.

— Аудиторов берут в финразведку — Им придется выявлять сомнительных клиентов — Росфинмониторинг разработал для аудиторов методические рекомендации, как выявлять сомнительные сделки клиентов и сообщать об этом в финразведку. Документ вызвал массу вопросов у рынка. По мнению экспертов, он плохо сочетается со стандартным аудитом и порождает массу вопросов и дополнительные расходы. Впрочем, соблюдать его придется, поскольку это не инициатива самого Росфинмониторинга, а требование FATF.

— От ММК требуют доплатить за уголь — Миноритарии "Белона" оценили реорганизацию в 10,7 млрд рублей — Миноритарии ОАО "Белон" в суде заявляют, что ММК Виктора Рашникова, владеющий свыше 95% "Белона", должен был выкупить у ОАО угольные активы, а не проводить реорганизацию, и оценивают убытки компании в 10,7 млрд руб. В ММК настаивают, что не нарушали закон и убытков не было. Миноритарии дважды предлагали ММК выкупить у них акции "Белона", но безуспешно. Юристы говорят, что все зависит от деталей сделок, но реорганизация "Белона", очевидно, была выгодна ММК.

— Отельеры отработали номер — Ввод в строй гостиниц в 2019 году сократится — За счет проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году отельерам удалось достичь резкого роста ввода качественных гостиниц в России: на рынок вышло более 5,5 тыс. номеров — в полтора раза больше, чем годом ранее. Но добиться аналогичного успеха в 2019 году вряд ли получится: темпы роста гостиничного рынка вернутся на уровень 2017 года. Доля России в структуре ввода новых качественных номеров в странах постсоветского пространства впервые может оказаться ниже половины.

— Трейдер воспользовался доверием — Клиенты "Сбербанк Управление активами" могли потерять 150 млн рублей — Банк России выявил манипулирование ценными бумагами сотрудником УК "Сбербанк Управление активами", принесшее убытки как самой компании, так и ее клиентам на сумму свыше 150 млн руб. Это крупнейший случай в индустрии доверительного управления. В Сбербанке в случае установления "факта причинения вреда" собираются требовать компенсации нанесенного ущерба.

— "Сафмар" не смогла отцепить вагоны — Суд отказал в принудительном выкупе у группы акций ОВК — Группе "Сафмар" семьи Гуцериевых не удалось через суд продать Объединенной вагонной компании (ОВК) ее собственные акции на 4,4 млрд руб. Основанием для выкупа должна была стать весенняя сделка по поручительству ОВК за свои дочерние структуры на 115 млрд руб., в одобрении которой не участвовала группа. Однако в рамках другого разбирательства эта сделка признана обычной (не крупной), то есть не требующей одобрения акционеров. Фонды уже обжаловали это решение.

— В Минэнерго заведется цифровой — Новому замминистра передадут IT-инновации в ТЭКе — По данным "Ъ", в Минэнерго до конца года появится должность заместителя министра по цифровым технологиям в отраслях ТЭКа. Кто займет эту позицию, пока не говорится, хотя кандидат уже выбран. Но количество заместителей министра Александра Новака не вырастет: де-факто исчезнет должность замминистра по электроэнергетике, так как полномочия уволившегося Вячеслава Кравченко на длительный срок сохранит Алексей Текслер.

— Компьютеры сыграли в "черную пятницу" — Аналитики заметили рост продаж игровых ПК — В ходе акции распродаж "черная пятница", проходившей в ноябре, продажи игровых моделей компьютеров выросли на 45%, выяснила GfK. Среди лидеров по количеству реализованных устройств — Acer, Asus, HP. В целом доля покупок игровых компьютеров пока не превышает 7% среди ноутбуков, но в рублевом обороте это уже более 13%, что сравнимо с европейскими странами, отмечают аналитики.

— Духи настаивают на прозрачности — Парфюмеры привели новые аргументы против маркировки — Не добившиеся за полгода исключения духов и туалетной воды из перечня товаров, подлежащих маркировке, производители и импортеры парфюмерной продукции прибегли к дополнительным аргументам. В своем новом письме Дмитрию Медведеву они привели данные госорганов, которые доказывают, что доля фальсификата на рынке не превышает 1%, а следовательно, дополнительные меры контроля избыточны и нецелесообразны.

— Rich Family едет в Москву — Сеть детских товаров из Сибири выйдет на столичный рынок — Новосибирский ритейлер Rich Family, входящий в топ-5 продавцов детских товаров в России, решил побороться за столичного потребителя: в 2019 году он откроет в Москве свой первый гипермаркет. Справиться с высокой конкуренцией на московском рынке, по мнению экспертов, Rich Family поможет увеличение доли промо.

— Ход "Гоголем" — ТВ-3 пошел против основной тенденции кинорынка и может создать новую — В последние годы мировая киноиндустрия устойчиво развернулась от большого экрана к телесериалам. Туда уходят известные режиссеры и актеры, фильмы становятся сериалами после проката в кинотеатрах. Но российский телеканал ТВ-3 повернул против потока. После кассового результата "Гоголя", задуманного как телесериал, но вышедшего в кинотеатрах, канал решил сделать на такой прием стратегическую ставку.

— "Нам интереснее снимать самим, чем покупать телевизионные права" — Гендиректор ТВ-3 Валерий Федорович и генпродюсер канала Евгений Никишов — Снятый для телеканала ТВ-3 сериал "Гоголь" собрал в кинотеатрах почти 1,5 млрд руб., что стало неожиданным рекордом для отрасли. Как это повлияет на стратегию компании, в интервью "Ъ" рассказали гендиректор ТВ-3 Валерий Федорович и генпродюсер канала Евгений Никишов.

— "Посмотрела рыбка, хвостом махнула и говорит: у вас все было" — Совладелец сети "Юлмарт" Дмитрий Костыгин о конфликте с партнерами и кредиторами — В середине ноября основатель и совладелец одного из крупнейших российских интернет-ритейлеров "Юлмарт" Дмитрий Костыгин вышел из-под ареста под залог в 25 млн руб. Конфликт акционеров "Юлмарта", результатом которого стало задержание бизнесмена, продолжается уже несколько лет, в нем появляются все новые повороты и участники. В интервью "Ъ" Дмитрий Костыгин рассказал свою версию того, почему оказался под арестом и как смог освободиться, что теперь будет с компанией и какова роль в конфликте его текущих ключевых участников.

— "Инвесторов пугает фигура Дмитрия Костыгина" — Другое мнение — Собственник Donna Union Foundation, которому принадлежит около трети бизнеса "Юлмарта", Михаил Васинкевич в письменном интервью "Ъ" изложил свою версию корпоративного конфликта.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— ЦБ готовится к отключению кого-то из банков от международных платежных систем — Регулятор просит малые банки иметь резервного спонсора, который сможет обслуживать их карты.

— Конституционный суд поставил точку в споре о чечено-ингушской границе — Но в самой Ингушетии с его решением согласны далеко не все.

— Александр Лукашенко усомнился в равенстве Белоруссии и России — Это продолжение тренда на его дистанцирование от Москвы, считает эксперт.

— Преемником Ангелы Меркель на посту лидера ХДС будет более жесткий критик России — Новый председатель правящей партии станет и следующим кандидатом в канцлеры.

— Сенаторы предложили продавать россиянам оружие лишь по достижении 21 года — Но обсуждение вопроса об усилении контроля за оружием еще не завершено.

— Министерствам поручено немного облегчить жизнь ретейлеров — Сети могут надеяться на исключение из бонусов платы за логистику и снижение ставки эквайринга.

— Экономические проблемы Ближнего Востока напомнили об "арабской весне" — Средний класс недоволен снижением уровня жизни и требованиями МВФ.

— Промышленники просят смягчить условия нового механизма господдержки — Наиболее радикально настроены автопроизводители.

— Гендиректор винодельческого холдинга Lunelli: "Мы послы итальянского стиля" — Маттео Лунелли объясняет, в чем разница между итальянскими и французскими игристыми винами, как гастрономия помогает туризму и почему он минимум два раза в год приезжает в Россию

— IPhone можно подключить к сотовой сети без сим-карты и явки к оператору — Такой сервис заработал в Европе, но пока только тестируется в России.

— Алишер Усманов построит на месте здания "Коммерсанта" 30 000 кв. м жилья — Его компания начала снос бывшего здания издательского дома.

— "Тинькофф банк" разработал голосового помощника по имени "Олег" — Робота зовут так же, как и основателя банка – Олега Тинькова, но голос у него другой.

— Производитель Whiskas полечит животных по интернету — Компания хочет популяризировать ветеринарные услуги.

— Utair снижает вдвое минимальные цены на авиабилеты — Самый дешевый билет на рейсах не длиннее 1500 км будет стоить 900 рублей.

— Сбербанк приобрел 10% "Уралкалия" у давнего партнера Мазепина — Такой пакет стоит 25,7 млрд рублей, у продавца – Дмитрия Лобяка – осталось 9,7% в компании.

— Нужно ли страховать банковскую карту — Банки должны компенсировать украденные с карты деньги по закону.

— Как два инженера-нефтяника открыли школу ментальной арифметики — Учить детей с использованием древнекитайских счетов оказалось весьма прибыльным делом.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— 7Я: Цифры и люди — Цифровая экономика создается людьми и для людей — В четверг глава правительства в формате телепередачи "Разговор с Дмитрием Медведевым" подвел итоги уходящего года и рассказал о перспективах российской экономики. За полтора часа прямого эфира премьер-министр ответил на вопросы ведущих пяти российских телеканалов, рассказав о результатах и планах по развитию страны в современных экономических условиях. Наиболее верные решения, признался он, помогали находить люди, живущие в России, а самым трудным решением 2018 года назвал изменения в пенсионной системе.

— Чем живет Союз — Григорий Рапота: Мы бьемся за то, чтобы в Союзном государстве по отношению к партнерам не было такого термина, как "иностранный" — Почему российская молодежь едет учиться в Беларусь, а белорусские айтишники работать в Россию. О новом уникальном двигателе, который вместе создали наши специалисты, о неизвестных ранее письмах Горького и Богдановича, а также о том, как наши страны создают единое экономическое и политическое пространство, на "Деловом завтраке" в "Российской газете" рассказал государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

— Семейный банкрот — Должники не смогут переписывать имущество на жен и детей — В четверг пленум Верховного суда России обсудил проект постановления по процедуре личного банкротства. Подготовленные разъяснения закрывают лазейки для должников, пытающихся раздать все свои богатства родным, лишь бы не платить по долгам.

— Попали в Вену — Страны ОПЕК согласились снизить добычу — 5 декабря в Вене прошла встреча министров энергетики стран — членов ОПЕК, на которой делегаты в целом согласились с мнением экспертов, что мировому рынку нужно помочь найти баланс. Для этого страны готовы снизить производство сырья (по традиции на исключение из правил рассчитывает подсанкционный Иран), но насколько именно, неясно.

— Дед Мороз — без премии — Большинство работодателей не станут премировать сотрудников к Новому году — Выплачивать премии своим сотрудникам к Новому году не собираются 58 процентов работодателей, приводит данные исследования рынка сервис вакансий Rabota.ru. По мнению экспертов, компании страхуются на случай экономических сложностей, а работники готовы разделить тяготы работодателей.

— Дружить рынками — Лидеры евразийской пятерки согласовали программы формирования общих рынков нефти и газа — Лидеры России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии согласовали масштабные программы формирования общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов к 2025 году. Об этом Владимир Путин заявил по итогам саммита Евразийского экономического союза, который вчера прошел в Санкт-Петербурге. Президент России предложил коллегам по ЕАЭС создать общую группировку спутников, а также повысить экономический суверенитет стран евразийской пятерки за счет создания единой инфраструктуры расчетов.

— Бойся, чиновник, дары приносящих — Работники госкорпораций не смогут получать дорогие подарки — Получать дорогие подарки могут запретить сотрудникам госкорпораций, государственных внебюджетных фондов, публично-правовых компаний и других организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед федеральными госорганами.

— Границы в законе — Конституционный суд РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией — Конституционный суд признал законным соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой. Соответствующий запрос главы Ингушетии был рассмотрен в приоритетном порядке, на вынесение решения у судей ушло всего 10 дней.

— Поблажка за возврат — Депутаты усилили защиту бизнеса — Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, который направлен на защиту бизнеса. Благодаря поправкам расширяется перечень экономических преступлений, дела по которым могут быть закрыты при возмещении ущерба.

— Работа над имиджем — "Единую Россию" на съезде ждет обновление — В пятницу в Москве откроется XVIII съезд "Единой России". Ожидается, что в его работе примут участие 3500 человек, из них 746 делегатов от региональных отделений партии и 917 представителей СМИ. Как рассказали "РГ" в руководстве партии, на съезде будут обсуждаться те предложения, которые поступили от регионов в рамках дискуссии "Обновление 2018". Отдельное внимание будет также уделено разработке этических норм для членов "Единой России".

— Крайние мэры — Валентина Матвиенко посетовала на нехватку толковых градоначальников — Муниципалитеты должны активнее использовать новые практики, инструменты пополнения бюджетов, для этого необходимо обеспечить их квалифицированными кадрами, считает председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

— Знак не по размеру — Нестандартные номера появятся не скоро — Госавтоинспекция обратилась к Росстандарту с просьбой перенести срок вступления в силу нового ГОСТа для регистрационных знаков.

— Выжутович: Счастье россиян не зависит от материального достатка — ВЦИОМ обнародовал очередной индекс счастья. По результатам телефонного опроса, проведенного 14 ноября, 84 процента россиян называют себя счастливыми. Более трети опрошенных черпают счастье в семье. Каждого пятого делают счастливым хорошее здоровье — свое и близких.

— И радостно, и тревожно — В Выборге спустили на воду траулер в рамках программы инвестиционных квот — В Выборге на воду спустили "Баренцево море" — первое в России крупнотоннажное судно, построенное по программе инвестиционных квот. Рыболовный траулер станет головным в серии из четырех строящихся на Выборгском судостроительном заводе и представляет собой новое поколение судов: он оснащен по последнему слову техники и учитывает самые современные тенденции рыбного промысла и переработки.

— Сон под охраной — Медведь залег в спячку на промплощадке Снежинска — На южном Урале найдено живое подтверждение расхожей шутке о том, что в России медведи по улицам бродят. В закрытом городе Снежинске косолапый устроился на зимовку неподалеку от котельной промплощадки N 10 и всего в двух километрах от городской автотрассы.

— Внеклассная работа — "АвтоВАЗ" приглашает подростков — "АвтоВАЗ" объявил о наборе на краткосрочные работы подростков в возрасте 15-17 лет. Автопредприятие и Центр занятости населения Тольятти заключили договор, по условиям которого автозавод будет временно трудоустраивать несовершеннолетних. Это делается в том числе с целью профориентации профилактики безнадзорности и правонарушений среди подростков.

— Никаких отписок — Липецких чиновников обязали отвечать на жалобы граждан конкретно и по делу — Липецким чиновникам всех уровней запретили реагировать на обращения так, как те привыкли: традиционными отписками, пестрящими канцеляризмами и сложными оборотами. Как правило, люди получают письмо на официальном бланке, с печатями и подписями должностных лиц, но не конкретный ответ на свои вопросы. Липчанка Ксения Тюнькина стала заложницей как раз такой ситуации.

— Предъявили нож — Банда с оружием грабила подмосковные дома — Около 11 миллионов рублей "заработали" четверо бандитов, грабивших частные домовладения в подмосковных Истринском и Красногорском районах. Занимались они этим промыслом с июня 2016 по ноябрь 2018 года.

— Выйдут из клетки — Союз адвокатов поддержал идею убрать решетки из суда — Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Алексей Галоганов заявил "РГ", что от ликвидации металлических клеток в судах безопасность не пострадает. Сегодня на съезде Федерального союза адвокатов профессиональное сообщество обсудит этот и другие важные вопросы развития адвокатуры и общества.

— Хлеб приехал — В село вернутся автолавки — Нестандартную и развозную торговлю, то есть всевозможные ларьки, киоски, павильоны, автомагазины и автолавки, решили официально прописать в действующем законе о торговле.

— Мэри Поппинс попала в закон — Минтруд утвердил профстандарт для няни — Няням теперь придется работать по стандарту. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин подписал приказ об утверждении профстандарта для нянь — работников по присмотру и уходу за детьми.

— Дверь скрипучая — СК завел дело на чиновников за гнилое жилье для сирот — Следственный комитет объявил, что его подразделение в Бурятии возбудило дела по факту незаконных действий чиновников министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса республики за приемку жилья для сирот.

— Исчез в чем был — Имущество полковника уйдет в бюджет — Гагаринский райсуд Москвы приступил к рассмотрению иска Генпрокуратуры РФ об обращении в доход государства имущества и денег на 380 миллионов рублей бывшего сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина. Он сбежал от правосудия и находится в розыске.

— Бросил вызов. И ушел — Проход эсминца США мимо залива Петра Великого выглядел как демонстрация силы — CNN разнес по миру "сенсационное" известие. Со ссылкой на пресс-секретаря Тихоокеанского флота США Рэйчел Макмарр телеканал сообщил, что в среду, 5 декабря, американский эсминец McCampbell проплыл в непосредственной близости от залива Петра Великого в Японском море на юге Приморского края России.

— Собор Петра Порошенко — Явку на объявленный президентом учредительный собор церковных раскольников обеспечивает СБУ — Учредительный съезд украинских церковных раскольников — "Объединительный собор отцов нации" — пройдет 15 декабря. Под присмотром эмиссаров стамбульского микрорайона района Фанар и в отсутствие представителей канонического православия. Итогом собрания изгоев должно стать провозглашение ЕППУЦ — единой поместной православной украинской "церкви".

— Ехал без прав — Шесть человек погибли в ДТП со "скорой" на Кубани — Страшная авария произошла недалеко от станицы Некрасовской: компания молодых людей на ВАЗ-2114 столкнулась лоб в лоб с машиной "скорой помощи", ехавшей на вызов. В результате на месте погибли шесть человек, в том числе двое маленьких детей, а еще четверых доставили в реанимацию с тяжелыми травмами.

— Водителей проверят в сети — Будет ли минздрав передавать информацию о наркоманах в ГИБДД?— Законопроект об обмене информацией о водителях с медицинскими противопоказаниями к управлению транспортом между минздравом и МВД находится на стадии согласования. В том числе с минздравом.

— На улицах Парижа — Акции "желтых жилетов" нанесли урон столице Франции и ее символам — Триумфальная арка на карантине. После бурных событий, которые там произошли в прошлую субботу, к ней не подойти, только можно объехать. Внешне она такая, как прежде. Но если присмотреться, то на высоте человеческого роста видны то тут, то там светлые участки, выделяющиеся на общем фоне.

— Страна помогла — 30 лет землетрясению в Спитаке — 30 лет назад произошла одна из самых масштабных природных катастроф XX века — Спитакское землетрясение в Армении. 7 декабря 1988 года погибли, по разным оценкам, от 25 до 50 тысяч человек, 19 тысяч остались инвалидами. Более полумиллиона лишились крова. Спитак, где находился эпицентр землетрясения, был разрушен почти полностью, сильно пострадали Ленинакан (Гюмри), Степанаван, Кировакан (Ванадзор). Всего катаклизм задел свыше 300 населенных пунктов.

— Олигархи подождут — Лондон заморозил "золотые визы" — Великобритания замораживает на 2019 год программу выдачи так называемых золотых виз, которая распространяется на крупнейших иностранных инвесторов, готовых вложить значительные средства в экономику стран Евросоюза и в обмен на это получить гражданство или вид на жительство государства, куда были инвестированы деньги. Она была введена в действие 2008 году и позволила странам ЕС заработать десятки миллиардов евро.

— С пересадки — в тюрьму — США нанесли новый удар по китайскому бизнесу — Разворачивается новый виток противостояния США и КНР, который может усугубить и без того непростые отношения двух стран.

— В политику без галстука — Премьер-министр Греции Алексис Ципрас — об архитектуре безопасности, футбольной дипломатии и мотоциклах — В Москву 7 декабря прибывает с визитом премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Накануне глава греческого правительства дал эксклюзивное интервью "Российской газете" и ТАСС.

— Держат руку на пульсе — Политологи из 36 стран мира собрались в Москве — В четверг более тысячи политологов, представляющих университеты и исследовательские центры из 60 регионов России и 36 стран мира, собрались в Москве для того, чтобы обсудить современное состояние мирового политического порядка и, конечно, место России в нем.

— Виртуально перевоспитают — Суд отправил австрийского политика на курсы "интернет-этики" — Необычный приговор вынес австрийский суд в отношении члена муниципального совета города Амштеттен Бруно Вебера, состоящего в рядах правящей Австрийской партии свободы. После того как Вебер позволил себе расистскую шутку в соцсетях, политика могли привлечь к ответственности по обвинению в разжигании ненависти. Однако судья счел, что лучше отправить его на курсы, которые "помогают обучать граждан хорошим манерам и правилам поведения в интернете".

— Учитель, мама и мемы — В Ленобласти полицию и Роскомнадзор попросили разобраться с юмористическими картинками на учителей — В Гатчине полиция проводит проверку по факту обращения двух педагогов лицея N3, пожаловавшихся на оскорбления. Они попросили стражей порядка приструнить двух семиклассников, которые нарисовали на них мемы — юмористические картинки в соцсетях.

— Молчаливый и агрессивный — Десятиклассник с ножом пришел в столичную школу — Утро четверга ученики столичной школы номер 1359 запомнят надолго. Во-первых, у них образовался незапланированный выходной, а во-вторых, их школу показали во всех новостных выпусках по большинству телеканалов. Причина тому — действия одного из учеников.

— Пираты со счетчиками — Ульяновская прокуратура закроет доступ к сайтам, на которых учат воровать электричество и воду — Специалисты надзорного ведомства установили, что на сайтах размещена информация о способах несанкционированного вмешательства в работу приборов учета воды и электричества, которые позволяют снизить размер квартплаты.

— Горбуша без посредников — Рыбу по сниженной цене теперь будут продавать во всем Приморье — В Приморье заработал оптово-распределительный центр, в котором предприниматели смогут покупать рыбу по сниженной цене и потом реализовывать ее в своих магазинах.

— Аист, заблудившийся в капусте — Когда и как говорить с детьми о том, как они появились на свет — Одна из главных педагогических новостей — в школе могут ввести уроки сексуального воспитания. С инициативой экспертов согласилась даже Церковь. Устами митрополита Илариона, подтвердив, что знания о сексуальной безопасности нужны, если разговор на уроках будет вестись целомудренно. Но вопрос о том, кем и как, с точки зрения экспертов, опрошенных "РГ", остается открытым.

— Онкология взялась за рак — Академик Андрей Каприн: Необходимы единые протоколы обследования, лечения и наблюдения пациента — Странный заголовок? Онкология — это и есть рак? Конечно. Но заголовок предложил как раз сегодняшний собеседник "РГ" — главный онколог 44 регионов России академик Андрей Каприн. Андрей Дмитриевич убежден, что именно теперь онкологическая служба страны на современном уровне стремится противостоять раку.

— Спайка по-живому — Наши хирурги получат уникальный отечественный инструмент — Ученые Томского госуниверситета разработали модель ультразвукового хирургического инструмента для "спайки" живых тканей. К 2020 году разработчики планируют создать работающий прототип, готовый к производству.

— Истина в стакане — Пить больше 3 литров воды в день опасно для здоровья — В России говорят: вода — не водка, много не выпьешь. Хотя с водкой все ясно: ее избыток явно во вред здоровью. Но при чем здесь вода? Какой от нее может быть вред?

— Чужой как свой — Ученые будут делать "родные" имплантаты — Любые материалы, в том числе и биологические, которые не созданы нашим организмом, — чужеродные для него. И даже если они сделаны из самого продвинутого инертного материала, гарантии того, что не произойдет реакции отторжения, никто не даст. А "гасить" иммунную систему ради этого — значит подвергать организм дополнительной опасности.

ИЗВЕСТИЯ

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— Подряд не заметил потери: капремонт недоделали на 200 млрд — Минстрой и Фонд ЖКХ подготовят меры по исправлению ситуации в регионах — Размер неосвоенных средств на капитальный ремонт достиг 200 млрд рублей. Эта сумма скопилась в том числе из-за неправильного управления на местах и низкого качества работы подрядчиков, рассказал "Известиям" председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) Сергей Степашин. Граждане недовольны тем, что, делая взносы, они продолжают жить в неотремонтированных домах. В Минстрое отметили, что ведомство вместе с госкорпорацией проконтролирует исполнение региональных планов.

— Налог успеха: Минпромторг нашел 900 млрд для бюджета — Ведомство считает рациональным не возвращать НДС экспортерам сырья и продукции низкой степени переработки — Экспортеры могут лишиться возмещения НДС — новый подход предлагает рассмотреть Минпромторг. Например, возможно компенсировать расходы на налог не всем компаниям и не в полном объеме. Об этом сказано в письме за подписью министра промышленности и торговли Дениса Мантурова (документ есть у "Известий").

— Полиграф Полиграфыч: В СК начали определять ложь по движению глаз — Новый аппарат поможет успешнее расследовать и предупреждать коррупционные преступления — Следственный комитет России считает полезным для борьбы с коррупцией внедрять в госструктурах ежегодные проверки на полиграфе отдельных категорий госслужащих. Перспективным инструментом для этих целей СК называет новую технологию – исследования реакции глаз ("айтрекер").

— "Санкции контрпродуктивны" — Замглавы МИД Греции Йоргос Катругалос — об антироссийских ограничениях, "Турецком потоке" и перспективах отмены виз между Евросоюзом и РФ — Афины хотят стать посредником при урегулировании вопросов в отношениях Москвы и Брюсселя и выступают за возвращение России в общеевропейскую систему безопасности. Об этом накануне визита премьер-министра Греции Алексиса Ципраса в Москву в интервью "Известиям" заявил заместитель главы МИД страны Йоргос Катругалос.

— Утечка из бюджета: Счетная палата предъявила претензии бизнесу — Показатели результативности использования денег из казны не отражают вклад господдержки в экономический рост — Более триллиона рублей государство выдало в качестве субсидий корпорациям и компаниям за 11 месяцев 2018 года. Это на 10% больше, чем за весь 2017 год, сообщили "Известиям" в Счетной палате. Однако в эффекте для экономики аудиторы усомнились.

— "Арктика становится интересной для молодежи" — Полярник Артур Чилингаров — о развитии Крайнего Севера и восстановлении работы глубоководных аппаратов "Мир" — России нужны новые аппараты для глубоководных погружений, и в нашей стране достаточно развиты технологии для создания таких устройств — об этом "Известиям" рассказал президент Ассоциации полярников, спецпредставитель президента РФ по международному сотрудничеству в Арктике, член-корреспондент РАН Артур Чилингаров. Он также сообщил о договоренностях с крупнейшим оборонным холдингом России "Алмаз-Антей" и недостатках закона "Об Арктической зоне РФ".

— Бессрочный реквием: выжившие в Спитакском землетрясении — Трагедия 30-летней давности в воспоминаниях очевидцев — Это должен был быть обычный декабрьский день — середина рабочей недели, 7 декабря 1988 года. Люди с легким предновогодним настроением занимались своими делами, когда за 19 минут до полудня задрожали горы. Природе хватило всего 30 секунд, чтобы погрести под собой десятки тысяч человек, некоторые из которых так и не увидели больше солнечного света.

— С глазу на газ — Лидеры ЕАЭС договорились об общем энергетическом рынке — Лидеры стран ЕАЭС согласовали программы формирования общих рынков нефти и газа. Это позволит увеличить ВВП государств "пятерки" на $9 млрд, заявил президент России Владимир Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета, прошедшем в Санкт-Петербурге. Российский лидер также предложил странам ЕАЭС повысить экономический суверенитет, создав общую расчетную структуру.

— Конституционный раздел — Чечня и Ингушетия сохранили согласие — Конституционный суд РФ в четверг подтвердил легитимность соглашения об установлении границы между Ингушетией и Чечней. Оно не противоречит Основному закону страны. По мнению суда, достигнутое между республиками согласие должно сохраняться как значимая конституционная ценность. В самих регионах оценили решение, принятое федеральной инстанцией, как объективное и справедливое.

— Отчет пошел — Полиция проверяет деятельность фонда режиссера Александра Сокурова — Проверка, которая проводится в отношении учрежденного Александром Сокуровым некоммерческого фонда "Пример интонации", не связана с непосредственной деятельностью режиссера. Об этом "Известиям" заявили коллеги кинематографиста и представители Общественной палаты РФ

РБК daily

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— Карточный пересчет — Прорабатывается вопрос снижения комиссии при безналичных платежах — Вице-премьер Дмитрий Козак поручил подготовить предложения о снижении комиссии при расчетах банковскими картами в магазинах. Объем безналичных оплат растет, но чрезмерно высокие комиссии этому процессу мешают, говорит бизнес.

— Для губернаторов настроят KPI — Четыре вопроса о личной ответственности глав регионов за ввод нового жилья — У российских губернаторов появится новый KPI — строительный. Главы регионов будут отвечать за выполнение президентского указа по вводу 120 млн кв. м нового жилья в год. Сейчас 25% всей стройки обеспечивают пять регионов.

— Из ОНФ — на новый фронт работ — С чем связаны рокировки в полпредствах — Глава исполкома Общероссийского народного фронта Алексей Анисимов станет заместителем полпреда Центрального федерального округа. Этот пост покинет Вадим Потомский, которого переводят в полпредство СЗФО, сообщили источники РБК.

— Полиция участвует в "Опытах" — В фонде режиссера Александра Сокурова проходят проверки — Полиция пришла с проверкой в фонд режиссера Александра Сокурова, который известен яркими оппозиционными заявлениями. Силовики проверяют распределение госсубсидий, потраченных на съемки фильма "Опыты".

— В границах Конституции — Что последует за решением КС о законности размежевания Чечни и Ингушетии — Конституционный суд поддержал закон о чечено-ингушской границе; избирком Ингушетии отказал в проведении референдума по этому вопросу. Развитие ситуации в республике зависит от способности оппозиции реорганизовать протест.

— "Желтые жилеты" дали зеленый свет протестам — К чему может привести митинговая активность во Франции — Французы намерены продолжать протестные акции, несмотря на уступки со стороны правительства. К чему приведут новые беспорядки и как президент Франции Эмманюэль Макрон может разрешить ситуацию — разбирался РБК.

— "Ультиматумы никогда не являются хорошим инструментом" — США дали России 60 дней, чтобы вернуться к исполнению Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Почему в Вашингтоне это не считают ультиматумом и чего теперь ждут от Москвы, посол США в России Джон Хантсман рассказал РБК.

— Два нефтяника в одном пакете — "Сибуру" предложили принять участие в строительстве завода по производству полиэтилена — Иркутская нефтяная компания предложила "Сибуру" Леонида Михельсона поучаствовать в строительстве газохимического завода в Восточной Сибири. Общий бюджет проекта компания оценивает в 456 млрд руб.

— Франшизу не возьмут в долю — Правительство пересмотрит методику определения масштаба торговых сетей — Вице-премьер Дмитрий Козак поручил пересмотреть методику измерения рыночных долей ретейлеров. Предложенные изменения позволят крупнейшим сетям увеличивать количество магазинов и откроют больше возможностей для сделок M&A

— Не покладая чужих рук — Когда стоит передавать управление своей компанией нанятому специалисту — Нанять управленца для своей компании — распространенная практика как в крупном, так и малом бизнесе. Как справиться с этой задачей и какие здесь могут быть риски, рассказали владельцы трех компаний.