МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Власти Японии уже в понедельник, 10 декабря, могут наложить запрет на закупки для государственных чреждений телекоммуникационного оборудования китайских производителей Huawei Technologies и ZTE. Как пишет японская газета Yomiuri Shimbun и со ссылкой на источники подтверждает агентство Reuters, это делается из-за опасений кибершпионажа со стороны Пекина.

В частности, под запрет может попасть даже продукция японских производителей в случае, если они при производстве использовали компоненты китайских Huawei Technologies и ZTE.

источники изданий сообщают, что, скорее всего, названия компаний Huawei и ZTE не будут фигурировать в решении правительства Японии. Хотя, по сути, решение, направленное на обеспечение безопасности японских госучреждений, затронет именно эти бренды.

Напомним, что в конце ноября The Wall Street Journal заявило о том, что администрация США призывает государства-партнеров отказаться от использования китайского оборудования. В частности, предупреждения были доведены до поставщиков беспроводных услуг в таких странах, как Германия, Италия и Япония.

Ранее 7 декабря Wall Street Journal пишет, что федеральный наблюдатель в американском отделении банка HSBC передал в прокуратуру данные о подозрительных транзакциях китайской компании Huawei Technologies, финансовый директор которой Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде.

Мэн Ваньчжоу — дочь основателя китайской компании Huawei Жэнь Чжэнфэя — является заместителем председателя правления компании. Она была задержана в Ванкувере 1 декабря. Ее экстрадицию запрашивают США по подозрению в нарушении американских торговых санкций против Ирана.