МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Канадская золотодобывающая компания Kinross Gold возглавила второй рейтинг открытости горнодобывающих и металлургических компаний, работающих в России, в сфере экологической ответственности, сообщает Всемирный фонд дикой природы (WWF) России.

"В этом году в рейтинге приняли участие 34 крупнейшие горнодобывающие и металлургические компании, работающие в России. Первую строчку рейтинга заняла золотодобывающая компания Kinross Gold, на втором — "Полюс Золото", также занимающаяся добычей золота, третье место заняла угледобывающая компания "СДС-Уголь", — говорится в сообщении.

По словам руководителя программы по экологической политике топливно-энергетического комплекса WWF России Алексея Книжникова, использование данных, которые компании размещают в публичном пространстве – один из основных принципов исследования.

"К этому году мы преодолели символическую черту в раскрытии: больше половины из 34 компаний повысили уровень раскрытия информации. Это означает, с одной стороны, что рейтинг действительно является эффективным механизмом влияния на политику компаний в части прозрачности. А с другой — полученный в этом году расчет уже более адекватно отражает ситуацию с экологической ответственностью крупнейших компаний отрасли", — сказал Книжников.

Рейтинг проводится Всемирным фондом дикой природы (WWF) России и представительством в России программы ООН по окружающей среде. Расчет проведен Национальным рейтинговым агентством. Основные цели рейтинга – повышение корпоративной ответственности горнодобывающих и металлургических компаний и создание эффективных механизмов обратной связи отрасли с заинтересованными сторонами.

Kinross Gold разрабатывает месторождения в США, Канаде, Чили, Бразилии, Эквадоре и России. В РФ работает с 1995 года. На Чукотке компания ведет работы на месторождении Купол с 2008 года. Разработка рудника "Двойной" ведется с 2013 года. Также среди перспективных проектов компании на Чукотке – месторождение Сентябрьское в 15 километрах от рудника "Двойной".

В этом году компания планирует произвести 2,5 миллиона унций золота и прогнозирует близкий к этому уровень производства в следующие три года.