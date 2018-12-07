БРЮССЕЛЬ, 7 дек — ПРАЙМ. ЕС хочет привлечь в перспективе двух лет порядка 20 миллиардов евро инвестиций в развитие технологий искусственного интеллекта, сообщила в пятницу Еврокомиссия.

Стратегия по развитию в ЕС технологий в сфере искусственного интеллекта была одобрена весной этого года. В пятницу ЕК представили согласованный странами план использования этих технологий в Европе.

"Мы договорились координировать инвестиции, наша цель — к концу 2020 года привлечь не менее 20 миллиардов евро частных и государственных инвестиций. Это необходимо для роста и создания рабочих мест", — заявил в пятницу вице-председатель ЕК по единому цифровому рынку Андрус Ансип.

План предлагает совместные действия для более тесного и эффективного сотрудничества между государствами-членами, а также Норвегией, Швейцарией и ЕК в ряде ключевых областей.

Странам ЕС рекомендуется разработать свои национальные стратегии к середине 2019 года, опираясь на работу, проделанную на европейском уровне. Ожидается, что в этих национальных стратегиях будут определены уровни инвестиций и меры по их осуществлению.

На сегодняшний день пять государств-членов уже приняли национальную стратегию с выделенным бюджетом: Франция, Финляндия, Швеция, Великобритания и Германия. Некоторые страны, в частности, Дания, Люксембург, Нидерланды, Ирландия и Норвегия включают действия, связанные с искусственным интеллектом, в более широкую политику в цифровой сфере. Австрия, Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Польша, Португалия, Словения, Словакия, Чехия и Эстония находятся в процессе разработки своей национальной политики в этой сфере.