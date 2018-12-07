МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ по состоянию на 1 декабря составили 462,104 миллиарда долларов против 459,563 миллиарда долларов на 1 ноября, сообщил Банк России.

Таким образом, за ноябрь резервы выросли на 2,541 миллиарда долларов, или на 0,55%.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января 2018 года составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.