МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз РФ предлагает отнести рачков артемий, которые, в частности, используются в кормовых целях, к стратегически важным ресурсам, в результате их контрабанда может стать уголовно наказуемым деянием. Уведомление о начале разработки соответствующего проекта постановления правительства опубликовано на портале regulation.gov.ru.

Необходимость подготовки проекта объясняется обращением президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева по вопросу о необходимости внесения соответствующих изменений в перечень стратегически важных товаров и ресурсов "для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации".

Статья 226.1 УК РФ предусматривает наказание за контрабанду, в частности, стратегически важных товаров и ресурсов или культурных ценностей в крупном размере. Перечень стратегически важных товаров и ресурсов утверждается правительством РФ. Крупным размером стратегически важных товаров и ресурсов признается их стоимость, превышающая 1 миллион рублей.

Сейчас незаконное перемещение товаров, перечисленных в статье УК, максимально наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет. Предусмотрена также возможность штрафов в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет.

В уведомлении о начале разработки проекта указывается, что все водные биологические ресурсы и продукты их переработки, которые можно употреблять в пищу, включены в перечень стратегически важных товаров и ресурсов. Однако артемии и артемии на стадии цист (одна из форм рачка — ред.), являясь ценным водным биологическим ресурсом, в этот перечень не входят, т.к. являются кормовыми объектами.

"В целях повышения ответственности за незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза либо государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Евразийского экономического союза артемий и артемий (на стадии цист) предлагается их включить в указанный перечень", — говорится в уведомлении. Планируемый срок вступления документа в силу — май 2019 года.