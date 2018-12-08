МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Правительство РФ установит персональную ответственность чиновников за реализацию 12 национальных проектов, но не будет сокращать финансирование всего региона, допустившего нарушения при использовании федеральных средств на реализацию этих проектов, заявил первый вице-премьер — министр финансов РФ Антон Силуанов.

Правительство РФ утвердило 12 национальных проектов, которые направлены на достижение установленных "майским указом" президента целей, и теперь готовит соглашения с регионами, в рамках которых будут распределяться бюджетные средства на выполнение этих нацпроектов.

"Финансовые санкции к тем соглашениям, которые у нас подписаны (с регионами — ред), действуют, или будут подписаны, применяться не будут", — сказал Силуанов, выступая на съезде "Единой России".

Он пояснил, что сейчас, если регион допускает нарушения при использовании федеральных субсидий, размер этой субсидии данному субъекту РФ в последующие годы сокращается.

Однако при исполнении национальных проектов, по словам Силуанова, чиновники будут нести персональную ответственность за использование средств. При этом Минфин не будет сокращать финансирование всего региона.

"Мы не хотим наказывать людей", — подчеркнул Силуанов.