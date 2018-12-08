КРАСНОГОРСК, 8 дек /ПРАЙМ/. Вопросы создания высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва-Казань планируется обсудить на совещании в правительстве в ближайшее время, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

Дитрих в ноябре текущего года, выступая в Совете Федерации, сообщал, что Минтранс РФ по поручению президента РФ Владимира Путина дополнительно рассматривает эффективность первой в России ВСМ Москва-Казань и ее участка Москва-Нижний.

"Готовится (информация по ВСМ — ред.). В ближайшее время мы ее обсуждаем на совещании в правительстве и выносим в Белый Дом", — сообщил Дитрих в субботу в кулуарах съезда партии "Единая России".

Газета "Ведомости" со ссылкой на источники в ноябре сообщала, что Путин сомневается в необходимости строительства ВСМ от Москвы до Нижнего Новгорода. Как отмечало издание, есть поручение президента еще раз обсудить проект ВСМ в правительстве.

Сейчас в России нет ВСМ. Первым проектом должна стать Москва-Казань, стоимость которой составляет около 1,7 триллиона рублей. Ее пилотным участком планируется Москва-Гороховец (Владимирская область) — он оценивается в 621,5 миллиарда рублей.