НЬЮ-ДЕЛИ, 10 дек — ПРАЙМ. Глава Центрального банка Индии Урджит Патель в понедельник объявил о своей отставке на фоне разногласий с правительством действующего премьер-министра страны Нарендры Моди.

"В силу ряда личных причин я принял решение немедленно покинуть свою нынешнюю должность", — говорится в заявлении Пателя, которое распространили индийские СМИ.

Какая-либо конкретная причина такого решения в нем не называется. Между тем, как отмечает телеканал NDTV, уход Пателя произошел на фоне очевидных разногласий между ним и членами действующего кабинета министров, которые неоднократно выражали неудовлетворенность результатами работы Центробанка. Среди поводов для недовольства, которые называют ведущие издания Индии — регулирование процентных ставок, подход к размещению резервов, а также подходы к борьбе с ослаблением рупии.