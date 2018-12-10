МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Нацбанк Украины и Народный банк (ЦБ) Китая возобновили договор о валютном свопе на три года, сообщил украинский регулятор.

Валютный своп — это комбинация двух противоположных конверсионных сделок на одинаковую сумму с разными датами поставки валют.

"Национальный банк Украины и Народный банк Китая возобновили двусторонний договор о валютном свопе для валют юань/гривна еще на три года. Максимальная сумма линии валютного свопа остается неизменной: на уровне 15 миллиардов юаней (около 2 миллиардов долларов), или 62 миллиардов гривен", — говорится в сообщении пресс-службы Нацбанка Украины.

Отмечается, что договор был подписан во время рабочего визита главы украинского регулятора Якова Смолия в Китай.

"Китай — второй крупнейший торговый партнер Украины по товарообороту, а роль юаня в международной торговле растет. Доступ к средствам, полученным по договору, будет способствовать осуществлению торговли между Украиной и Китаем в юанях. Договор будет способствовать дальнейшему экономическому сотрудничеству между нашими двумя странами", — приводит слова Смолия пресс-служба Нацбанка.

По данным украинского центробанка, этот договор — уже третье соглашение между Национальным банком Украины и Народным банком Китая в рамках двустороннего сотрудничества. Срок действия предыдущего трехлетнего договора о валютном свопе на сумму до 54 миллиардов гривен и 15 миллиардов юаней истек в июне.