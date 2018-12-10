МОСКВА, 10 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ изменило в отношении Якутии порядок расчета надбавки к цене мощности, которую потребители регионов РФ платят за снижение тарифов на электроэнергию в регионах Дальнего Востока, в итоге надбавка должна уменьшиться, следует из постановления кабмина.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он устанавливает новый механизм расчета надбавки в связи с тем, что с 1 января 2019 года Центральный и Западный энергорайоны Якутии перестанут быть изолированными и присоединятся к Единой энергосистеме (ЕЭС) России.

Как пояснили РИА Новости в пресс-службе Минэнерго РФ, раньше для всех регионов, и для Якутии в том числе, формула учитывала, что за базу расчета принимаются тарифы 2016 года, сейчас формула только для Якутии предусматривает взятие за базу расчета предельных уровней тарифов, установленных Федеральной антимонопольной службой (ФАС) РФ на 2019 год.

"Расчет надбавки для Якутии меняется принципиально, он учитывает меньшее количество средств в связи с тем, что часть Якутии присоединяется к ЕЭС России. Вводится раздельное тарифное регулирование на территории (отдельно для изолированной системы и отдельно для части, входящей в ЕЭС), а также уход из котлового тарифообразования (когда для всех электросетей рассчитывается средний тариф — ред.) затрат на содержание сетей Дальневосточной энергетической управляющей компании, относящихся к Единой национальной электросети. В отношении всей Якутии надбавка будет снижена", — прокомментировали в Минэнерго.

Для Якутии, Чукотки, Камчатского края, Магаданской и Сахалинской областей в 2017 году кабмин РФ ввел механизм выравнивания тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке со среднероссийскими за счет надбавки к ценам на мощность потребителей европейской части России, Урала и Сибири (то есть, оптового энергорынка). Он действует до 2019 года включительно.

В ноябре на заседании правкомиссии по развитию электроэнергетики было принято решение доработать проект распоряжения правительства о дальневосточной надбавке, предусмотрев перерасчет средств в 2019 году и уточнение методики расчета. Как пояснял журналистам представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус, по оценкам Минэнерго и ФАС перерасчет средств, направляемых в Якутию с оптового энергорынка, позволит уменьшить объем платежей промышленных потребителей европейской части страны, Урала и Сибири более чем на 5 миллиардов рублей.