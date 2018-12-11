МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Изменения в пенсионной системе, вступающие в силу с нового календарного года, обсудят на итоговом заседании правления Пенсионного фонда России (ПФР) во вторник.

"Участники заседания подведут итоги работы Пенсионного фонда в 2018 году и рассмотрят задачи по развитию пенсионной системы на 2019 год и в среднесрочной перспективе. Отдельное внимание будет уделено изменениям в пенсионной системе, вступающим в силу с нового года", — рассказали в пресс-службе фонда.

Там добавили, что в заседании примут участие вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, министр труда и социальной защиты Максим Топилин и председатель правления Пенсионного фонда Антон Дроздов.

За несколько дней до этого в составе правления произошли изменения: 20 ноября была освобождена от должности первого заместителя председателя правления Лилия Чижик — в связи с переходом на должность советника председателя. 3 декабря от должности заместителя председателя правления фонда был освобожден Борис Гукайло — по личной инициативе в связи с переходом на другую работу. В фонде подчеркнули, что отставки Гукайло и Чижик "являются плановыми".

Заседания правления проходят дважды в год, последняя встреча в таком формате состоялась в марте.

Президент России Владимир Путин 3 октября подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет — до 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. В рамках этих нововведений также предусмотрены льготы для работников определённых специальностей (медики, педагоги, артисты), жителей Крайнего Севера и сельской местности, женщин с тремя и более детьми, а также граждан со стажем свыше 42 лет (мужчины) и 37 лет (женщины).

Кроме того, по инициативе президента были подготовлены дополнительные меры по защите людей предпенсионного возраста. За их увольнение вводится уголовная ответственность, увеличено их пособие по безработице, сохранены налоговые льготы на землю и недвижимость. Еще одно новшество коснется конфискованных у коррупционеров средств: теперь они будут передаваться в Пенсионный фонд России. Как отметил премьер Дмитрий Медведев, российские власти выбрали "наименьшее из зол", когда принимали решение об этих изменениях.