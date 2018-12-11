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КОММЕРСАНТ

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— Были бы деньги, а жить захочется — Минтруд представил новые версии нацпроектов по демографии и росту доходов населения — Минтруд направил в правительство проекты планов достижения национальных целей в сфере демографии и повышения благосостояния населения. Вторая версия документов, описывающих новую социальную политику до 2024 года, которая увеличит среднюю продолжительность жизни до 78 лет и сократит число бедных с 13 млн до 6,6 млн, принципиальных новшеств не содержит. Бедность, по версии Минтруда, победит "социальный контракт", рождаемость повысят маткапитал и детсады, смертность снизят уже принятые программы в сфере медицины. А помешать этим достижениям легко сможет отсутствие денег или же неэффективность предлагаемых мер.

— Стартовый долг — Налоговые проблемы генподрядчика строительства космодрома Восточный встревожили "Роскосмос" — Как стало известно "Ъ", руководство "Роскосмоса" выразило опасения в связи со сложной финансовой ситуацией в производственно-строительном объединении (ПСО) "Казань". Компания обязалась возвести стартовый стол под ракетный комплекс "Ангара" на космодроме Восточный за 38,7 млрд руб., однако управление ФНС по Татарстану подало иск с требованием признать объединение банкротом в связи с налоговой задолженностью в 1,96 млрд руб. В "Казани" утверждают, что компания намерена избежать банкротства, однако в госкорпорации, по сведениям "Ъ", уже рассматривают вариант с оперативной заменой генподрядчика.

— Смягчающие обязательства — Минпромторг определил новые параметры господдержки промышленности — Начатая по инициативе вице-премьера Дмитрия Козака реформа господдержки промышленности начала смягчаться. Она больше не предполагает полной отмены более 50 отраслевых программ — решения будут приниматься индивидуально. Это шаг навстречу Минпромторгу, который, со своей стороны, определился с цифровыми параметрами реформы. Для получения универсальной субсидии от ряда отраслей, например химпрома и металлургов, не потребуется усилий — их экспорт уже выше целевых объемов. Другим — автопрому, сельхозмашиностроению — придется увеличить экспорт более чем вдвое. При этом в первые годы реформы компании получат гораздо меньше средств, чем сейчас.

— Конфоркам придется поумнеть — Новые счетчики на газ в квартирах обойдутся примерно в 130 млрд рублей — Как выяснил "Ъ", российских жителей, пользующихся центральным газоснабжением, могут обязать установить "умные счетчики". Разработать предложения о внедрении таких систем вице-премьер Дмитрий Козак поручил уже к марту 2019 года. По оценкам "Ъ", в масштабах страны переход на "умный учет" газа может обойтись населению почти в 130 млрд руб.

— Москва поговорила с бизнесом по-европейски — Сергей Собянин обнадежил АЕБ отказом обсуждать частные соглашения — Мэр Москвы Сергей Собянин провел брифинг для членов Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) — одной из крупнейших бизнес-ассоциаций, объединяющих иностранные компании в России. Главным и неожиданным моментом встречи стал официальный отказ от частных обсуждений с компаниями их проблем и проектов. Это произвело на АЕБ впечатление не меньшее, чем готовность правительства крупнейшего мегаполиса России к сотрудничеству.

— РЭЦ расширит агентские функции — Белый дом меняет механизм субсидирования экспортных кредитов — Минпромторг в рамках инициированной вице-премьером Дмитрием Козаком реформы субсидий в промышленности предлагает наделить Российский экспортный центр (РЭЦ) функцией агента правительства по предоставлению субсидий банкам на компенсацию части процентных ставок по экспортным кредитам. При этом предполагается зафиксировать процедуру прямого выделения средств финучреждениям. Новый проект также предусматривает возможность компенсации части страховой премии по договорам страхования кредитов для поставок за рубеж.

— Рынок страхования наполнился жизнью — Мониторинг финансовых рынков — Страхование жизни в этом году стало основным драйвером страхового рынка. Как следует из данных ЦБ за девять месяцев 2018 года, сборы по страхованию жизни составили 324,9 млрд руб., лишь немного уступив традиционному сегменту-лидеру по объему премий в стране — страхованию имущества (341,3 млрд руб.). Как отмечает ЦБ, прирост страхования жизни замедлился, "но остался фундаментальной основой развития рынка".

— Бизнесмены рассказали, за что дают взятки — Торгово-промышленная палата отметила международный день борьбы с коррупцией — Предприниматели должны отказываться от коррупционных сделок, а также от неформальных платежей чиновникам — это будет лучшим вкладом в борьбу с коррупцией. К такому выводу пришли участники дискуссии, которую провела Торгово-промышленная палата в связи с международным днем борьбы с коррупцией. Такие дискуссии показывают, что борьба с коррупцией в РФ неэффективна, считают в Transparency International.

— Севастопольская приватизация не прошла с четвертого раза — Правительству предложили внести компромиссный законопроект — Заксобрание Севастополя в четвертый раз отклонило законопроект о прогнозном плане приватизации госимущества, разработанный правительством города. Против документа, как и прежде, высказались сторонники экс-спикера Алексея Чалого. Они отметили, что глава внес точно такой же проект, как ранее отклоненные. Правительству предложено внести новый документ с предложением приватизации предприятий и продажи объектов госсобственности, к которым у парламентариев "нет претензий". Заявления депутатов в пресс-службе губернатора Дмитрия Овсянникова назвали "отговорками".

— Дальневосточная столица последовала за Олегом Кожемяко — Владимир Путин поддержал ее перенос во Владивосток — Президент Владимир Путин готов поддержать перенос столицы Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток. В октябре с таким предложением выступил врио главы Приморья Олег Кожемяко, который 16 декабря примет участие в губернаторских выборах. Эксперт говорит, что решение носит не только предвыборный характер — в нем есть и рациональное зерно, так как большие экономические проекты давно связаны именно с Владивостоком.

— Валерий Лимаренко начал в авральном режиме — Врио главы Сахалина внес проект бюджета и заявил об участии в выборах — Полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев представил сахалинским депутатам и чиновникам врио губернатора, выходца из "Росатома" Валерия Лимаренко. Господин Лимаренко сообщил, что намерен баллотироваться на выборах главы Сахалинской области как самовыдвиженец, чтобы за него смогли проголосовать "жители разных политических взглядов". Еще до официального представления Валерий Лимаренко внес в заксобрание проект регионального бюджета на 2019 год.

— Автошколы наработали на пересдачу — ГИБДД жалуется на плохую подготовку водителей — Качество подготовки водителей за последние годы серьезно ухудшилось, заявили в ГИБДД. Уже разрабатывается механизм, исключающий возможность для автошкол натаскивать учеников на сдачу экзаменов. За образовательными организациями будет усилен постлицензионный контроль, а для мотоциклистов, возможно, введут экзамен в городе. Проблемой низкого качества образования водителей, по данным "Ъ", уже озаботились в Белом доме — ожидается ряд поручений по данной теме.

— Ни к лесу, ни к селу — Экологи просят уточнить правовой статус лесов на заброшенных сельхозземлях — Всемирный фонд дикой природы (WWF) и "Гринпис России" выступили с совместным заявлением, которое будет направлено в правительство и Владимиру Путину. В нем экологи призывают установить правовой статус лесов, растущих на землях сельскохозяйственного назначения. По их оценкам, общая площадь таких лесов составляет около 100 млн га — около 10% всех лесов России. В Минприроды и Минсельхозе для решения этой проблемы предлагают разработать упрощенный порядок перевода таких территорий в земли лесного фонда, но экологи считают, что этого недостаточно.

— Контракт ФСИН запутал правосудие — Поставщика защищенных компьютеров арестовали не по той статье — Как стало известно "Ъ", Мосгорсуд предложил Останкинскому суду столицы заново рассмотреть ходатайства следствия об аресте двух фигурантов скандального уголовного дела о крупных злоупотреблениях и хищениях во ФСИН. По версии следствия, еще в 2017 году бывший глава ведомственного Главного центра инженерно-технического обеспечения и связи (ГЦИТОиС) Игорь Шайков и руководитель новосибирского филиала занимающегося защитой информации госструктур НТЦ "Атлас" Игорь Раскинд заключили заведомо невыгодный для тюремного ведомства контракт более чем на 160 млн руб. на поставку обладающих спецзащитой компьютеров. Однако при аресте обвиняемых суд перепутал статьи о злоупотреблениях и потере документов, содержащих гостайну.

— Генерал все отдал бандитам и государству — Обжалована конфискация имущества у бывшего высокопоставленного сотрудника ФСБ — Бывший первый заместитель начальника управления капитального строительства службы обеспечения деятельности ФСБ Александр Пастушков, как стало известно "Ъ", пострадал от бандитов, а потом и от военных прокуроров. Первые под пытками заставили генерала отдать им бочку, набитую рублями и долларами, а надзорщики обратили в доход государства $1,1 млн, 5,6 млн руб., а также загородный дом и участок, законность получения которых господин Пастушков и члены его семьи не смогли подтвердить. Пенсионер спецслужбы, у которого осталась скромная трешка в ведомственном доме, обжаловал конфискацию в Мосгорсуде.

— От "Брексита" подальше — Тереза Мэй отложила голосование в парламенте по плану выхода из ЕС — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в последний момент избежала болезненного поражения по принципиальному для себя вопросу — условиям сделки с Брюсселем по "Брекситу". Она отменила голосование в парламенте, после того как стало ясно, что большинство депутатов, в том числе от ее собственной Консервативной партии, выступают против. В случае провала плана Британию ждали малопредсказуемые последствия — от выхода из ЕС без сделки до второго референдума, досрочных выборов или отставки правительства. Все варианты неприемлемы для премьера, и теперь она планирует уговорить Брюссель на новые условия. ЕС, однако, четко дал понять: существующее соглашение — "лучшее из возможных", и пересматривать его не планируют.

— Оборудование повышенной неблагонадежности — От закупок китайской телекоммуникационной продукции отказалась четвертая страна — Правительство Японии запретило госорганам закупать продукцию китайских компаний Huawei и ZTE по соображениям безопасности. Токио последовал за властями США, Австралии и Новой Зеландии, принявшими в этом году схожие меры. Власти Китая считают все обвинения безосновательными. Военные и политики западных стран обвиняют компании из КНР в слишком тесной связи с государством и сборе информации о клиентах. Между тем в РФ оборудование Huawei и ZTE считается вторым по степени доверия после собственно российского.

— Племена требуют свою долю — Крупнейшее нефтяное месторождение в Ливии подверглось нападению и прекратило работу — Ливийская Национальная нефтяная корпорация (NOC) объявила форс-мажор на крупнейшем месторождении нефти в стране из-за его захвата племенными вооруженными формированиями с юго-запада Ливии. Племена требуют перераспределения доходов от экспорта нефти. NOC отказывается от переговоров и подсчитывает потенциальные убытки. Сокращение добычи нефти может составить около 400 тыс. баррелей в сутки. Если конфликт затянется, это может отразиться на мировом рынке. Только на прошлой неделе Ливия вместе с Венесуэлой и Ираном получила освобождение от сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+.

— Страны ООН утвердили "план действий в борьбе против страдания и хаоса" — Официальное мнение — Участники открывшейся вчера в Марракеше международной конференции ООН приняли "Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции". Многие страны, в том числе США, Австрия, Венгрия, Болгария, Италия, Швейцария, Чехия, Австралия и Израиль, заранее объявили, что пока не намерены подписывать документ. Однако, как заявил вчера генсек ООН Антониу Гутерриш, он надеется, что критики пакта со временем разглядят его ценность, а сам документ станет "планом действий в борьбе против страдания и хаоса", связанных с миграцией.

— Еврокомиссия прошлась по российским рынкам — Власти ЕС назвали крупнейших распространителей контрафакта — Еврокомиссия впервые опубликовала перечень распространителей контрафакта и пиратского контента. В него вошел целый ряд российских ресурсов и компаний: несколько сайтов с видео и электронными книгами, регистраторы доменных имен для нелегальных онлайн-аптек, а также торговые комплексы "Горбушкин двор" и "Дубровка". Регистраторы доменных имен обещают проверить информацию Еврокомиссии. Но в целом, отмечают эксперты, в текущем виде список не слишком полезен для борьбы с контрафактом.

— Банки раскинули кредитки — Граждане накапливают лимиты по картам — Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют снижение доли используемых лимитов по кредиткам. При этом и доля кредиток, которые клиенты получают, но так и не используют в течение всего срока действия, снижается. По мнению экспертов, это связано с активным продвижением наиболее удобного для банков, с точки зрения регулирования рисков, продукта — кредитных карт. А это в свою очередь соблазняет держателей карт использовать лимиты хотя бы частично, но ведет к рискам повышения перекредитованности граждан.

— Лекарствам обозначили жизненную важность — Власти расширили список ЖНВЛП — Правительство РФ утвердило перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) на 2019 год, расширив его с 699 до 735 наименований. В списке — большое количество не закупаемых государством препаратов: это сделано для того, чтобы контролировать отпускные цены на них, считают участники рынка.

— СМС ценой 700 рублей — Забывчивых заемщиков Райффайзенбанка предупредят за деньги — Вступивший в силу еще в 2014 году закон о потребительском кредите, казалось бы, сделал невозможным взимание штрафов за просрочку по кредиту. Однако это не мешает банкам продолжать их взимать, просто переименовав в комиссии. В частности, с подобным случаем столкнулись клиенты Райффайзенбанка, в кредитных договорах которых описана комиссия за мониторинг просроченной задолженности. Сложившаяся судебная практика по законности комиссий банков противоречива, поэтому эксперты ждут четкой позиции регулятора.

— Промсвязьбанк пополнился "Благосостоянием" — Бывший топ-менеджер одного из крупнейших НПФ перешел в оборонный банк — В Промсвязьбанк (ПСБ) на работу пришел бывший глава негосударственного пенсионного фонда "Благосостояние" Юрий Новожилов. Он стал советником председателя правления ПСБ Петра Фрадкова. Панируется, что позднее топ-менеджер займет кресло зампреда и будет курировать корпоративный бизнес. Эксперты считают такую специализацию логичной с учетом опыта работы господина Новожилова. Но источники "Ъ" уточняют, что точно функционал нового зампреда определится после утверждения в январе-феврале 2019 года новой стратегии ПСБ.

— Нефть перешла в отступление — Торговая война США и Китая сбила цены — Стоимость североморской нефти Brent вновь 10 декабря опустилась до $60 за баррель. "Медвежья" игра возобновилась, несмотря на решение ОПЕК+ сократить добычу. На рынках царит пессимизм, вызванный ростом геополитической напряженности в отношениях США и Китая, поэтому инвесторы сокращали вложения в рискованные активы. Впрочем, снижение добычи картелем и странами, не входящими в него, неизбежно приведет к восстановлению цен, но уже в 2019 году, считают аналитики.

— Санацию НПФ запустят в следующем году — НПФ оздоровят, как банки — Механизм санации негосударственных пенсионных фондов (НПФ) может быть запущен в следующем году. При этом он будет аналогичен санированию банков. Впрочем, после оздоровления банка "ФК Открытие" совместно с принадлежащими ему НПФ, по мнению регулятора, новых претендентов на санацию не наблюдается.

— Авиаперевозки замедлили рост — В ноябре он составил всего 2,6% — По 11 месяцев 2018 года российские авиакомпании побили рекорд всего 2017-года: пассажиропоток вырос до 107 млн человек. При этом в ноябре рост перевозок замедлился до 2,6%. Источники отрасли и эксперты традиционно говорят о низких демпинговых ценах и рисках того, что слабые игроки не выдержат конкуренции и уйдут с рынка.

— "Газпром нефть" углубляется в Арктику — Компания рассчитывает на крупные открытия в Заполярье — "Газпром нефть" готовится к новому инвестиционному циклу в Арктике, за последние две недели купив лицензии на два участка на Ямале и Гыдане и объявив о надеждах найти там крупные запасы нефти. По мнению аналитиков, компания делает ставку на Арктику, несмотря на сложные условия и отсутствие инфраструктуры, поскольку за последние десять лет получила успешный опыт реализации проектов в регионе, где еще есть шанс на крупные открытия.

— Умные колонки еще разговорятся — Deloitte ждет резкого роста продаж устройств с голосовыми ассистентами — В 2019 году в мире сегмент умных колонок покажет рекордный в истории любых устройств, подключенных к интернету, рост продаж, полагают в Deloitte. Однако в России на этот рынок пока не вышли крупнейшие производители, а его покупательская база ограничена энтузиастами. Продажи таких устройств, в том числе от Apple и "Яндекса", исчисляются лишь тысячами штук, а формирование рынка займет еще два-три года, считают эксперты.

— У российского кино прибыло — Число окупившихся в прокате фильмов растет — Число российских фильмов, окупившихся в прокате, по итогам 2018 года должно стать рекордным за всю историю отечественного кино. По состоянию на 9 декабря принесли прибыль, то есть заработали в кинотеатрах в два раза больше производственного бюджета, уже 12 картин, а в конце декабря выходят в прокат еще четыре фильма, которые также могут окупиться. Продюсеры считают, что показателям помогает господдержка, но отмечают, что доля окупившихся фильмов пока остается "в пределах погрешности".

— Москвичи распробовали фермерское — Доля магазинов здорового питания растет — Смещение интереса потребителей в сторону магазинов небольшого формата и мода на здоровый образ жизни стали причиной резкого роста сетей фермерской продукции. За три года число таких магазинов в Москве увеличилось в 3,5 раза. Их доля среди продуктовых магазинов, расположенных в помещениях стрит-ритейла, выросла более чем вдвое, превысив 15%. Интерес к продуктам здорового питания будет сохраняться еще несколько лет, а профильные магазины начнут все чаще открываться в торговых центрах.

— В Новый год насыпали пшеницу — Рублевые цены на нее начали расти — Впервые с середины октября в России начали расти внутренние цены на пшеницу, увеличившись на прошлой неделе с 10,5–11,2 тыс. руб. до 10,6–11,4 тыс. руб. за тонну. Котировки поддержал рост спроса в преддверии новогодних праздников и замедления активности на рынке. В ближайшей перспективе цены могут еще вырасти из-за начавшегося замедления темпов экспорта зерна.

ВЕДОМОСТИ

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— Росфинмониторинг хочет следить за разводами и ограничить оборот наличных — Это должно помочь в борьбе с коррупцией — Сомнительные операции должностных лиц, в том числе из "губернаторского, депутатского и министерского корпуса", обнаружил Росфинмониторинг, анализируя панамское досье, рассказал начальник управления Росфинмониторинга по противодействию отмыванию доходов Виталий Андреев на конференции в Высшей школе экономики. Всего Росфинмониторинг нашел 4197 подконтрольных россиянам офшорных компаний в документах панамской юрфирмы Mossack Fonseca, которые были опубликованы в 2016 г. Международным консорциумом журналистов-расследователей и Центром по исследованию коррупции и организованной преступности.

— Российские судьи отказались выполнять рекомендации ГРЕКО — Совет судей счел нецелесообразным возвращение в кодекс этики норм о конфликте интересов — Возвращение в Кодекс судейской этики положений о предотвращении и урегулировании конфликта интересов нецелесообразно, решил Совет судей. Эти вопросы уже урегулированы в процессуальном законодательстве, предлагаемые изменения не приведут к разрешению вновь возникающих проблем, а лишь создадут видимость совершенствования кодекса, говорится в принятом 6 декабря постановлении совета. Рассмотрение дела беспристрастным и объективным судом обеспечивается институтом отводов и самоотводов, предусмотренным во всех процессуальных кодексах, напомнила руководитель комиссии совета по этике Елена Золотарева: закон обязывает судью при возникновении конфликта интересов взять самоотвод или поставить участников процесса в известность об этой ситуации.

— Российские стратегические бомбардировщики прилетели в Венесуэлу — Но о постоянном базировании ВКС России в Южной Америке речь не идет — Пара российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 (RF-94100 "Николай Кузнецов" и RF-94108 "Владимир Судец") утром в понедельник проследовала через Атлантику с включенными транспондерами, следует из данных сайта Flightradar24.com. По данным этого ресурса, тем же утром в Венесуэле приземлились транспортный самолет Ан-124 и пассажирский Ил-62 Воздушно-космических сил России. Минобороны Великобритании сообщило, что на сопровождение Ту-160 в понедельник вылетали истребители британских ВВС.

— Мэй отложила голосование об условиях Brexit из-за угрозы провала — Отказ парламента поддержать сделку с Брюсселем грозит Великобритании политическим кризисом — Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в понедельник сообщила о переносе голосования в палате общин по соглашению о выходе страны из Европейского союза. Решить судьбу соглашения о Brexit, разработанного кабинетом Мэй и одобренного на саммите ЕС 25 ноября, депутаты должны были 11 декабря. Но накануне вечером, выступая в парламенте, Мэй заявила, что если парламент рассмотрит этот вопрос во вторник, то сделка с ЕС не будет поддержана и поэтому она откладывает голосование. По сведениям The Guardian, теперь оно может пройти на следующей неделе или даже в начале января.

— Экономисты пока не ждут глобальной рецессии — Хотя в следующем году многое может пойти не так — Испуганные нестабильностью на финансовых рынках инвесторы все больше опасаются возможной рецессии в развитых странах, и у них на то есть причины. Однако многие экономические тренды пока не указывают на ее приближение.

— ФСБ вместо ФБК — Силовики готовы использовать расследования гражданских активистов, если они помогают им в борьбе с другими ведомствами за влияние — Госорганы и спецслужбы готовы использовать расследования гражданских активистов, если это поможет им нанести удар соперничающему ведомству в подковерной схватке за влияние. Непубличное противоборство может даже привести к возбуждению дел и наказанию отдельных чиновников, замешанных во мздоимстве, но не означает перехода к системной борьбе с коррупцией.

— Нужна ли бизнесу благодарность общества — Предприниматели бы предпочли, чтобы им просто не мешало государство — Российский бизнес заслуживает благодарности общества, но пока так ее и не дождался, посетовал на Общероссийском гражданском форуме предправления госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс. "Общество, в моем понимании, глубоко инфантильно. Оно вообще за 25 лет не удосужилось сказать спасибо бизнесу один раз за все, что бизнес сделал в стране", – досадовал Чубайс, которого общество считает одним из создателей этого самого бизнеса.

— Почему Facebook и Tumblr меняют правила — Администрации сервисов пытаются остановить распространение сексуального насилия, ограничивая публикацию взрослого контента — Кампания #MeToo и общее повышение уровня нетерпимости к сексуальным домогательствам меняют правила работы важнейших интернет-сервисов и в перспективе ведут к вытеснению сексуальной тематики из виртуального пространства, одновременно расширяя возможности оперативных блокировок контента – и в том числе злоупотреблений на этой почве.

— Как россиянам надоело сидеть в яме — Беспокойство по поводу изоляции страны и санкций растет — Санкции обеспокоили россиян в самый первый момент, когда о них узнали, – в марте 2014 г. Тогда испуг от них выказали более половины респондентов. Еще больше тревожила перспектива международной изоляции. Но вот заработали защитные схемы общественного сознания. Очень важная такая схема состояла в отделении в этом сознании санкций как события от событий в Крыму и на Востоке Украины. Россияне сами для себя положили, что с Украиной это "наше внутреннее дело" (вроде как "спор славян между собою") и третьи стороны ни при чем. Отвязанные от своих причин санкции стали восприниматься не как наказание, а как очередная попытка Запада нанести России ущерб. Часто мысленно переносили всю историю в сугубо экономический контекст: это они пытаются экономически ослабить нас, Россию, как экономического конкурента.

— Российский миллиардер купил производителя сырка "Дружба" — Из московского завода "Карат" хотят сделать лидера российского рынка сыров — Gleden Invest стала владельцем Московского завода плавленых сыров "Карат", рассказали представитель "Карата" и Рафик Магжанов, управляющий директор Gleden Invest.

— Остановился один из крупнейших независимых НПЗ в России — У Антипинского НПЗ нет денег на покупку нефти, но 23 млрд рублей в долг даст Сбербанк — С 5 декабря прекращены поставки нефти на Антипинский НПЗ в Тюменской области, предприятие остановлено, сообщило Reuters со ссылкой на источники. Эту же информацию подтвердили "Ведомостям" трое знакомых менеджеров головной компании Антипинского НПЗ – New Stream. Один из них говорит, что предприятие не получает нефть с начала декабря. Второй уточняет, что предприятие не может купить сырье, так как у завода нет денег. Предприятие не остановлено полностью, оно находится "на горячей циркуляции, т. е. он [завод] работает, но не перерабатывает нефть".

— Банк "Траст" преследует людей, потерявших в нем деньги — Он требует с владельцев кредитных нот компенсацию судебных расходов — Банк "Траст" после нескольких лет судебных разбирательств начал массово взыскивать судебные расходы с держателей кредитных нот. О его заявлениях "Ведомостям" рассказал представитель инициативной группы держателей нот Александр Очков.

— "Фосагро" может увеличить производство фосфорных удобрений на 10% — На мировом рынке ожидается их дефицит, а цена будет расти — "Фосагро" может увеличить мощности своего предприятия "Метахим" (г. Волхов, Ленинградская обл.) со 150 000 т фосфорных удобрений до 1 млн т ежегодно, пишут аналитики "ВТБ капитала" в своем обзоре по итогам встречи с руководством компании. В 2017 г. "Фосагро" произвела 6,6 млн т фосфорных удобрений.

— МГТС бесплатно раздаст абонентам роутеры с поддержкой интернета вещей — Пока что интерес к умным домам в России невысок — В начале 2019 г. МГТС раздаст своим абонентам 550 000 роутеров с поддержкой интернета вещей – в частности, протокола ZigBee, рассказала представитель оператора Татьяна Мартьянова. На закупку роутеров МГТС потратит 1,4 млрд руб. Протокол ZigBee популярен среди производителей устройств для умного дома, и благодаря новым роутерам пользователи смогут подключать к ним различные сторонние модули.

— "Сибур" получил свою технологию производства компонентов для полиэтилена — Собственная разработка оказалась эффективнее зарубежных аналогов — "Сибур" завершил испытания пилотной установки по производству одного из соединений для достраиваемого компанией комплекса "Запсибнефтехим", сообщил "Ведомостям" представитель нефтехимического холдинга. Речь о выпуске альфа-олефинов по собственной технологии, рассказал он. Указывать точное название соединения в компании не стали, сославшись на коммерческую тайну.

— Автозаводы могут войти в число главных получателей новой системы господдержки промышленности — Минпромторг предлагает выделять автопроизводителям на шестилетние программы развития до 18 млрд рублей субсидий — Более половины всех субсидий, которые с 2019 г. будут выделяться в рамках разрабатываемого универсального механизма субсидирования промышленности, получат металлурги и автопроизводители, следует из проекта постановления правительства, опубликованного на regulation.gov.ru. Доли этих отраслей в общем финансировании программы должны составить 28,3 и 24,5% соответственно, говорится в документе, подготовленном Минпромторгом. Всего на новую программу предполагается выделить 350 млрд руб., говорит федеральный чиновник.

— Что общего между инновациями и строительством Вавилонской башни — Для успеха инноваций все сотрудники в компании должны говорить на одном языке — Кертис Карлсон, предприниматель, совладелец компании SRI (разработчика Siri – голосового помощника для iPhone), часто просит предполагаемых новаторов написать на отрывных листочках для заметок определение слова "инновация". Определения никогда не совпадают. На самом деле, говорит Карлсон, иногда они даже не имеют смысла. Мораль очевидна: если сотрудники компании не способны объяснить друг другу суть нововведения, шансы на прогресс невелики. В отдельно взятой лаборатории нововведение может казаться вполне реализуемым.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Город умнеет — Технологии позволят забронировать парковку и сэкономить на освещении — Какие выгоды принесет проект "Умный город" жителям? Станет ли удобнее транспорт, уменьшатся ли платежи за коммунальные ресурсы? Придется ли менять уже установленные в городах решения, которые считались умными еще десятилетие назад? И как новые технологии позволят на них заработать? На эти сложные вопросы в интервью "Российской газете" ответил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис.

— Ключ — Кремль открывается гордостью за Россию — Комендатуре Московского Кремля — 100 лет. Почти 15 лет из 100 эту важную государственную структуру возглавляет генерал-лейтенант Сергей Хлебников. Сергей Дмитриевич — давний и добрый друг "Российской газеты". Он неоднократно рассказывал на наших страницах о своей работе, делился планами, иногда просил поддержки. И сегодня мы рады констатировать вместе с ним: Московский Кремль стал притягательным и теплым не только для жителей столицы, но и для миллионов ее гостей со всего мира.

— Дальний Восток: Владивосток — Президент поддержал инициативу о переносе столицы ДФО — Президент России Владимир Путин поддержал инициативу врио губернатора Приморья Олега Кожемяко перенести столицу Дальневосточного федерального округа (ДФО) из Хабаровска во Владивосток, сообщает РБК.

— Заводы в "цифре" — Владимир Путин обсудил с главой "Норникеля" экологию моногородов — Об экологии и производстве металлов президент Владимир Путин поговорил с главой компании "Норникель" Владимиром Потаниным.

— Из Кремля на бал — В Москве 1800 кадетов исполнят одновременно грандиозный вальс — В Москве завтра пройдет III Международный Кремлевский кадетский бал.

— Научат хорошему — Колокольцев предложил общественности участвовать в подготовке полицейских — Рассказывать полицейским о многих аспектах права, психологии, общественной и политической жизни, экономике, культуре и даже медицине будут не только штатные инструкторы, преподаватели и начальники, но и сугубо гражданские ученые, эксперты, специалисты, не связанные с МВД. Такую необычную инициативу выдвинули члены Общественного совета при МВД России, на заседании, прошедшем в понедельник.

— Зеленый свет для туристов — Вячеслав Володин обсудил в Индии снижение визовых барьеров — Необходимо снять административные барьеры для получения виз в России и Индии при взаимных туристических поездках. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе официального визита в Индию. На переговорах с руководством государства обсуждались и другие ключевые вопросы, касающиеся развития отношений. Парламентарии, в частности, договорились о более плотной работе в разных форматах.

— Храброе сердце — 16-летнего подростка посмертно наградили медалью СКР "Доблесть и отвага" — Северодвинск прощался с 16-летним Ваней Крапивиным. Он посмертно награжден медалью Следственного комитета России "Доблесть и отвага". Глава СКР Александр Бастрыкин специально прилетел в город корабелов, чтобы отдать дань памяти Ване.

— На здоровье — Дмитрий Медведев утвердил программу госгарантий бесплатной медпомощи — Утверждена программа государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2019-2021 годы. Также премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о расширении перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов до 735.

— Адмирал в разведке — Начальником Главного разведывательного управления Генштаба стал Игорь Костюков — Стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил личный штандарт новому начальнику Главного разведывательного управления Генштаба 57-летнему вице-адмиралу Игорю Костюкову.

— Счет за процесс — Заключенных могут обязать компенсировать расходы на адвокатов от государства — Заместитель министра юстиции России Денис Новак предложил экспертному сообществу шире подключиться к обсуждению инициативы, вводящей более жесткие правила по оплате осужденными работы адвоката, назначенного государством.

— Договор — К 25-летию принятия Конституции ВЦИОМ провел опрос об отношении граждан к ней.

— Суммы с пропиской — Размеры пенсий в регионах России отличаются более чем в два раза, как и прожиточный минимум — Разница в размере средней пенсии от региона к региону России достигает 2,5 раза. При этом самые высокие пенсии в стране — в северных регионах. А самые низкие — в Северо-Кавказском, Южном и Приволжском федеральных округах. Таковы данные Пенсионного фонда России (ПФР).

— До и после подвига — Юрий Воробьев о том, как сенаторы поддерживают награжденных детей-героев — В этом году в Совете Федерации отметили своеобразный юбилей — пятилетие Всероссийского гражданско-патриотического проекта "Дети-герои". Каждый год в верхней палате парламента проходит награждение юных героев, спасших человеческие жизни. О том, как появилась эта инициатива и что происходит после трогательной церемонии, рассказал "РГ" заместитель председателя Совета Федерации, Герой России Юрий Воробьев.

— Расписание составлено — Переход телевещания на цифровой стандарт пройдет в три этапа — Минкомсвязи утвердило план поэтапного перехода с аналогового вещания обязательных общедоступных федеральных телерадиоканалов в субъектах РФ на цифровое, сообщается на сайте ведомства.

— Щедрость по экономическим причинам — Российские компании накопили большой опыт в сфере корпоративной благотворительности и социальной деятельности — Ежегодное исследование "Лидеры корпоративной благотворительности" (его проводят Форум доноров, PwC и газета "Ведомости") не только выделяет самых результативных социальных инвесторов, но и отмечает возросший профессионализм в решении актуальных социальных проблем на местах.

— Что-то не то съели — Могут ли чиновники сниматься в рекламе — Курьезный случай произошел с тремя грузинскими чиновницами. Руководители пресс-служб министерства обороны Грузии Нино Толордава, администрации президента страны Эка Мишвеладзе и службы налогов Хатия Моисцрапишвили поучаствовали в рекламной съемке майонеза "Слобода" для грузинского журнала Сity.

— Застряли на краю света — Туристы не могут улететь с острова Хайнань — Сотни российских туристов, отдыхающих по линии туроператора "Жемчужная река" на китайском острове Хайнань, не могут вернуться домой.

— Сила провинций — На прошлой неделе руководители регионов стран ШОС встретились на первом совместном форуме в Челябинске — В столицу Южного Урала съехались главы 20 регионов стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, чтобы принять участие в первой ознакомительной встрече. Новый формат взаимодействия — форум глав регионов стран ШОС — предложил губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

— Стройка снова в неопределенности — Новые поправки в закон о долевом строительстве не решают проблем обманутых дольщиков — На прошлой неделе были внесены очередные поправки в ФЗ-218 и ФЗ-214, которые могут значительно изменить ситуацию на рынке долевого строительства.

— Старый, но еще постоит — Минстрой уточнил понятие ветхого и аварийного жилья — Минстрой предложил законодательно дать определение ветхого и аварийного жилья, документ об этом размещен министерством на портале проектов нормативных правовых актов. Когда его примут, аварийным будет считаться многоквартирный дом, несущие конструкции которого повреждены и деформированы настолько, что существует опасность обрушения. Либо они дали крен, который может вызвать потерю устойчивости здания. Такой дом подлежит сносу или реконструкции.

— Барометр падает — В крупных взятках признаются все меньше предпринимателей — Торгово-промышленная палата России подвела итоги пятого этапа проекта "Бизнес-барометр коррупции". Почти 45 тысяч предпринимателей ответили на вопрос, приходилось ли им в последние полгода сталкиваться с проявлениями коррупции, давать взятки или отказывать чиновникам в них.

— Заразная жестокость — В московском доме собирают подписи против соседства с онкобольными детьми — На сайте takiedela.ru появилась информация, что жительница одного из московских домов на улице Миклухо-Маклая Елена Аллина собирает подписи жильцов против того, чтобы дети, которые проходят лечение в Центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева, жили в их подъезде. Такая квартира, по ее мнению, — рассадник онкологической заразы.

— Оружие в цене — Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (Stockholm International Peace Research Institute — SIPRI) подвел итоги продаж вооружений и военных услуг в 2017 году и опубликовал рейтинг ста крупнейших военно-промышленных компаний мира за тот же год.

— Сцена свободы — На фестивале тюремных театров освободили артиста — Неожиданный сюжетный поворот случился на фестивале театров воспитательных колоний "Амнистия души". Один из артистов был освобожден прямо на сцене.

— Заработали "на сухари" — Адвокат и следователь получили сроки — Гагаринский райсуд Москвы строго наказал адвоката и экс-следователя полиции за взяточничество и мошенничество.

— Пакт раздора — В Марокко открылся саммит ООН по миграции — Представители более чем 150 стран собрались в понедельник в марокканском Марракеше, чтобы подписать глобальный Пакт (договор) ООН по миграции. Сейчас, по данным ООН, в мире насчитывается около 258 миллионов мигрантов, включая соискателей статуса беженцев, что составляет 3,4 процента населения планеты.

— Мэй на грани провала — Премьер Британии отложила голосование по "брекзиту" — Назначенное на вторник голосование в Палате общин британского парламента по правительственному соглашению с Еврокомиссией об условиях "брекзита" не состоится. Эта новость обрушила курс британского фунта по отношению к доллару до самого низкого за последние полтора года уровня.

— "Желтые жилеты" на Сене — Французы требуют от Макрона жестких мер — В минувшее воскресенье парижане, совершавшие променад вдоль берегов Сены, не поверили своим глазам. Все водное пространство реки было заполнено "желтыми жилетами". Их было минимум восемь сотен. Первое, что столичным обитателям, памятуя бурные субботние манифестации неформалов, в основном из провинции, пришло в голову, что это "жилеты" решили отметиться в столице таким необычным образом, а, может, и пойти на абордаж, скажем, здания Национального собрания, что в двух шагах от речной набережной. Правда, вскоре вздохнули с облегчением, узнав, что в тот день уже девятый год подряд энтузиасты "сапсерфинга", заплывов на весельной доске, проводили массовое спортивное мероприятие, облачившись, как и положено правилами безопасности, в желтые жилеты.

— Победный шаг Пашиняна — Партия и.о. премьера Армении получила контроль над парламентом — В Армении подвели предварительные итоги внеочередных выборов в парламент. По данным ЦИК, в него проходят три политические силы: блок "Мой шаг" исполняющего обязанности премьера Никола Пашиняна, возглавившего в апреле уличные протесты, на фоне которых в отставку ушел президент республики Серж Саргсян, а также партии "Процветающая Армения" и "Просвещенная Армения". "Республиканская партия" Саргсяна, которая надеялась взять реванш и даже стать второй в Национальном собрании, не преодолела пятипроцентный барьер — ей не хватило нескольких десятых процента. Если при окончательном подсчете голосов расклад не изменится, это будет означать, что у партии Пашиняна, который возглавит правительство, не будет реальной оппозиции.

— Никто не хотел воевать — На Украине сорвана призывная кампания — Стартовавший в октябре осенний набор призывников в Вооруженные силы Украины (ВСУ) за три недели до окончания следует признать сорванным — план официально выполнен только на 40 процентов. При этом в Киеве к середине кампании в военкоматы явились только 8 процентов молодых людей, подлежащих призыву. Похожая ситуация в западных областях страны, где недобор на сегодня составляет 70-90 процентов от запланированной цифры.

— Усилили "Калибрами" — На вооружение Черноморского флота поступил новый ракетный корабль — Новый малый ракетный корабль "Орехово-Зуево" поступил на вооружение Черноморского флота. В Севастополе на нем впервые подняли Андреевский флаг.

— Премьера на островах — Полпред Юрий Трутнев представил врио губернатора региона — Полпред президента в ДФО Юрий Трутнев представил администрации Сахалинской области, депутатам, главам ведомств и общественности назначенного президентом РФ врио губернатора островного региона Валерия Лимаренко.

— Списал налоги — По вине чиновника казна недополучила 35 миллионов рублей — Министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Дмитрий Соколов оказался в центре коррупционного скандала. Причем произошло это как раз накануне Дня противодействия коррупции. Чиновника подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, в результате его действий казна и госфонды не получили налогов и страховых взносов на 35 миллионов рублей.

— Дело об эмбрионе — Пациентке отказались делать процедуру с биоматериалом умершего супруга — Советский районный суд Ростова-на-Дону суд отказал женщине, обратившейся с иском к клинике, которая отказала ей в проведении экстракорпорального оплодотворения с использованием эмбрионов, полученных от биоматериала супруга. На тот момент супруг уже умер.

— Чиновник спрятался за отговорками — СКР возбудил дело после проверки условий, в которых живет участница войны — Следственное управление СК по Вологодской области возбудило уголовное дело после проверки условий, в которых живет участница Великой Отечественной войны Нина Серова.

— Второе пожизненное — Бывший милиционер осужден за 59 новых убийств — В Иркутске суд вынес беспрецедентный вердикт — второй пожизненный срок. К такому наказанию был приговорен экс-милиционер Михаил Попков. Первое пожизненное заключение он получил в январе 2015 года за 22 убийства и два покушения на убийства женщин. Но сразу после вынесения того приговора Попков начал признаваться в новых преступлениях.

— Греются у факела — На Алтае жители замерзающих городов ищут альтернативные источники тепла — Зима только началась, а жители алтайских городов уже устали мерзнуть в плохо отапливаемых квартирах и домах. Нынешний отопительный сезон в Алтайском крае проходит сложно: в Камне-на-Оби введен режим ЧС из-за нехватки угля, в Змеиногорске не успели подготовить систему тепло- и водоснабжения к зиме, а в Барнауле из-за сильных морозов лопаются трубы. В таких условиях горожане ищут альтернативные источники отопления, порой весьма небезопасные.

— Стойте, вас снимают — Водителей приучают останавливаться у стоп-линии с помощью приборов фотовидеофиксации нарушений — Более 20 тысяч штрафов выписано в Москве водителям за пересечение стоп-линии на красный сигнал светофора за 10 месяцев этого года. Причем нарушения выявлены комплексами фотовидеофиксации, работающими в автоматическом режиме. Теперь и такие камеры есть на столичных перекрестках. Как они работают, разбирался корреспондент "РГ".

— Отставить разговоры — Судьям разрешили ограничивать время выступления участников процесса — Новый закон разрешил судьям включать таймер, если кто-то на процессе говорит долго и не по существу. Как только время выйдет, человеку придется замолчать. Соответствующие поправки внесены в Гражданский процессуальный и Арбитражный процессуальный кодексы. На стадии обсуждения инициатива вызвала широкую дискуссию в юридической среде. Многие эксперты призывали вообще отказаться от норм, разрешающих ограничивать участников процесса в праве говорить.

— Счет супружеского долга — Верховный суд РФ разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами — Дележ имущества после развода — тема вечная, болезненная и непростая. В последние годы к разделу совместно нажитых квартир, дач, гаражей, ложек и стульев добавился раздел банковских кредитов.

— ДТП с рогами — Хозяйка перебегавшей дорогу коровы заплатила за аварию — Красноярский краевой суд заставил хозяйку коровы, неудачно перебегавшей дорогу, заплатить за ремонт разбитой машины.

— Не Нобелем единым — В Стокгольме вручили награду Новой академии Швеции по литературе — Первым и последним лауреатом премии, учрежденной Новой академией Швеции, стала французская писательница, уроженка Гваделупы Мариз Конде. Альтернативную Нобелевскую премию по литературе ей присудили за глубокое исследование культурного наследия и традиций, а также природы колониализма, и то, как эта эпоха изменила мир. В произведениях Конде, по словам президента жюри Новой Академии, независимого редактора и издателя Энн Полссон, "сочетаются магия, мечта, террор и любовь, вымысел и реальность".

— В класс — как на войну?— Кто поможет ребенку, которого затравили в школе — Скандалы в российских школах не утихают. В Омске 14-летнего ученика гимназии N 62 довели до неврологического стационара. Как понять, что ребенка травят, причем не одноклассники, а педагоги?

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Большая стирка: предпринимателей стали чаще судить за отмывание денег — Государство выступает за лояльность к предпринимателям, но на статистике правоохранительных органов и судов это пока не отражается — Количество уголовных преступлений в сфере экономической деятельности за 10 месяцев этого года выросло более чем на 19%, свидетельствуют данные МВД, с которыми ознакомились "Известия". В эту категорию входят прежде всего нарушения УК, связанные с незаконным ведением бизнеса, использованием поддельных ценных бумаг, отмыванием доходов. Бизнес-омбудсмен Борис Титов пояснил "Известиям", что власть становится более лояльной по отношению к предпринимателям, смягчает давление. Но на оперативном уровне правоохранительные органы и суды пока не успели воспринять эти изменения.

— 11 игроков на финансовом поле: крупные банки растут быстрее рынка — За три года средства значимых кредитных организаций увеличились на 10,7 трлн, а всей системы — на 10,4 трлн рублей — Почти 70% всех активов российской банковской системы приходится только на системно значимые банки (СЗБ). За три года объем их средств вырос на 10,7 трлн рублей тогда, как у всей российской банковской системы — на 10,4 трлн рублей. Об этом говорится в исследовании РЭУ имени Г.В. Плеханова, с которым ознакомились "Известия". Это означает, что кредитные организации без статуса системно значимых либо стагнируют, либо закрываются, отмечается в документе.

— "Итальянец" летит в "Патриот": Из Монино забирают редкие экспонаты — Новой площадке планируется передать 14 образцов авиатехники из Центрального музея ВВС — В парк "Патриот" передадут учебно-боевой самолет Як-130Д — единственную совместную российско-итальянскую машину. Составлен предварительный список авиатехники, которую планируется забрать из Центрального музея ВВС в Монино и сделать частью новой экспозиции в подмосковной Кубинке. Перечень есть в распоряжении "Известий". В него пока вошло 14 наименований самолетов и вертолетов. Как пояснили "Известиям" в Объединенной авиастроительной корпорации, специалисты ОАК будут сопровождать проект на всех этапах его реализации. В новом музее посетители, возможно, увидят раритетные вертолеты в полете.

— Не полезут в бутылку: спиртное оставят без "страшных" картинок — Минздрав выступил против депутатского законопроекта — Депутатскую инициативу об устрашающих картинках на бутылках с алкоголем не поддержали в Минздраве. Это следует из проекта отзыва правительства (есть у "Известий"). Ведомство также против закрытой выкладки спиртного на прилавках магазинов — эти товары нужно продавать в отдельных торговых помещениях. Проект отзыва кабмина готовил Минздрав, его мнение является основным по этому вопросу, таким образом, инициатива парламентариев, скорее всего, будет заблокирована.

— Тихие в Тихом: бригада подлодок защитит дальние берега страны — Бесшумные субмарины встанут на дежурство у берегов Камчатки — На Тихоокеанском флоте (ТОФ) будет развернута бригада подводных лодок проекта 677 "Лада". Это самые бесшумные российские субмарины. Новейшие лодки оснащены анаэробной силовой установкой, позволяющей им много недель находиться под водой. На Тихом океане "Лады" будут прикрывать стратегические ракетоносцы и места их базирования.

— Кто возьмет жилетов пачку — Протест парижан пошел в Европу — Москва не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран, заявил пресссекретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения о причастности РФ к акциям "желтых жилетов". Попытки назначить Россию главным виновником и организатором протестов выглядят смехотворными, заявили "Известиям" в Институте Европы РАН. Людей заставили выйти на улицы нерешенные внутренние проблемы. Волна спонтанных митингов, начавшихся в Париже, уже прокатилась по Бельгии, Германии, Голландии, Сербии, Черногории и другим странам континента. В понедельник вечером французский лидер Эммануэль Макрон в телеобращении к гражданам объявил, что в стране вводится "чрезвычайное экономическое и социальное положение".

— "Обвинения России в кибератаках приобрели невиданные масштабы" — Посол РФ в Великобритании Александр Яковенко — о "деле Скрипалей", Brexit и взаимодействии с Форин-офисом — Британские власти до сих пор не допустили российских дипломатов к Сергею и Юлии Скрипаль и без объяснения причин отказываются вести совместное расследование. Об этом в интервью "Известиям" рассказал посол России в Великобритании Александр Яковенко. Дипломат подчеркнул, что все новости о них посольство узнает из утечек в СМИ. Он также рассказал о росте торговли двух стран, ситуации вокруг ДРСМД и о том, как работает посольство после высылки половины его состава.

— Дыра в иллюминатор не видна — Космонавты осмотрят "Союз" снаружи — Л юк в открытый космос для российских космонавтов Олега Кононенко и Сергея Прокопьева откроется сегодня в 19.05. Они должны выяснить происхождение дыры в бытовом отсеке корабля "Союз МС-09", которая стала причиной нештатной ситуации на МКС 30 августа. На то, чтобы снаружи добраться до отверстия и провести необходимые работы, космонавтам понадобится шесть часов. Если на обшивке будет видна мастика — значит, дырка была сделана на Земле, скорее всего, на этапе создания корабля, рассказали "Известиям" источники в ракетно-космической отрасли. Однако не исключается и версия "внеземного происхождения" отверстия — правда, на уровне слухов.

— Чистая прибыль — Глава "Норникеля" доложил президенту о планах вложить — К 2023 году "Норильский никель" решит свои проблемы в сфере экологии. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил председатель правления горно-металлургической компании Владимир Потанин. По его словам, выбросы серы сократятся на 75%, а на экопроекты будет потрачено 150 млрд рублей. В целом в модернизацию "Норникель" вложит $12 млрд. Это необходимо не только для того, чтобы увеличить производство товарных металлов на 20–25%. Компания намерена перейти от стратегии удержания объемов к стратегии роста.

— Спешная сделка — Мария Бутина не будет признавать вину в суде — Российская студентка Мария Бутина не собирается признавать свою вину в американском суде. Однако она, возможно, согласится со следствием, что ей следовало зарегистрироваться в минюсте США в качестве иностранного агента. Об этом "Известиям" сообщил отец россиянки Валерий Бутин. Он также уточнил, что до 19 декабря Мария будет находиться в изоляторе, куда ее ранее поместили на 30 суток. Очередное слушание по делу может состояться уже на этой неделе — с 11 по 13 декабря.

— Марки для "писем счастья" — Камеры на дорогах начнут различать автомобили не только по госномеру — Камеры на столичных дорогах в конце декабря начнут автоматически определять марки машин, рассказали "Известиям" в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы. К этому времени предполагается завершить создание нейросети, которая будет работать по принципу уже имеющейся системы распознавания лиц. Сегодня камеры сами вычисляют только госномер нарушителя ПДД, а с маркой из базы данных Госавтоинспекции его сверяют вручную. Автоматическое распознавание позволит избежать ошибок при отправке "писем счастья", а также найти угонщиков.

— Одиннадцать игроков на финансовом поле — Активы самых крупных банков растут быстрее остальных — Почти 70% всех активов российской банковской системы приходится только на системно значимые банки (СЗБ). За три года объем их средств вырос на 10,7 трлн рублей, тогда как у всей российской банковской системы — на 10,4 трлн. Об этом говорится в исследовании РЭУ им. Г.В. Плеханова, с которым ознакомились "Известия". Это означает, что кредитные организации без статуса системно значимых либо стагнируют, либо закрываются, отмечается в документе. По мнению экспертов, сокращение количества финансовых организаций не нарушает конкуренцию, однако оптимальное число банков должен определять не регулятор, а рынок.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— По воде писано — Китайские бизнесмены предложили построить водовод с Алтая в КНР — Дефицит воды вновь вынудил КНР искать поддержки у России. Китайские экологи просят Дмитрия Медведева поддержать проект водопровода стоимостью $80 млрд. РБК разобрался, почему возникают такие планы и насколько они реалистичны.

— Досье дошло — При проверке "панамского досье" Росфинмониторинг обнаружил почти 4,2 тыс. компаний, подконтрольных россиянам, в том числе депутатам, министрам и губернаторам, и сомнительные операции на 5 млрд руб.

— Платите на здоровье — ОНФ выяснил мнение врачей о доступности медицинской помощи — Четверть опрошенных ОНФ врачей государственных клиник получали от руководства распоряжения предлагать пациентам платные медицинские услуги. Эксперты говорят о дефиците финансирования и необходимости выполнять майские указы.

— Самопровозглашенные выборы привели к санкциям — Европа ввела ограничения против должностных лиц ЛНР и ДНР — Министры иностранных дел Европейского союза ввели санкции против организаторов выборов в самопровозглашенных ДНР И ЛНР. Предложение Украины о введении санкций за инцидент в Керченском проливе поддержки в Совете ЕС не получило.

— "В республике не было вора без куратора из Москвы" — Рамазан Абдулатипов — об использовании Каспия, взаимодействии с Ираном, антикоррупционной кампании в Дагестане и борьбе с исламским радикализмом — Рамазан Абдулатипов, спецпредставитель президента по Каспию, рассказал РБК о связи его отставки с поста главы Дагестана с арестом Магомедовых, заступничестве за опальных чиновников и московских кураторах дагестанских взяточников.

— Парламент на троих — Чего ждать от новых властей Армении — В Национальное собрание Армении не прошли доминировавшие 20 лет партии, все места достались блоку Никола Пашиняна и его соратникам по апрельской революции. Изменения курса во внешней политике страны эксперты не ожидают.

— ЦБ сохраняет предновогоднюю интригу — Эксперты оценили шансы на изменение ключевой ставки — ЦБ в конце недели должен принять последнее в этом году решение относительно ключевой ставки. Эксперты разошлись в прогнозах, но сторонников ее повышения как никогда много. Аргументы в пользу того и другого варианта в материале РБК.

— Россия тратит хуже Эстонии и Кипра — ВШЭ проанализировала эффективность госрасходов в 25 странах — Россия заняла 19-е из 25 мест в рейтинге эффективности государственных расходов, который составили эксперты ВШЭ. Низкие позиции стали отражением результативности расходов на госуправление и здравоохранение.

— Люди года по версии РБК — В Москве вручили Премию РБК 2018 — 10 декабря в Москве прошла церемония награждения лауреатов Премии РБК 2018. Пятый год подряд Премия РБК остается одной из главных наград за достижения в области бизнеса.