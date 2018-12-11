ПЕКИН, 11 дек /ПРАЙМ/. Народный банк Китая (ЦБ) ослабил во вторник курс юаня к доллару сразу на 0,43%, свидетельствуют данные регулятора.

Во вторник ЦБ установил средний обменный курс на уровне 6,8996 за доллар — на 303 пункта слабее, чем в понедельник, когда курс составил 6,8693.

На фоне продолжающейся торговой войны курс китайской валюты значительно ослаб с начала года. Центробанк заверил, что сохранит обменный курс на рациональном и стабильном уровне. Власти страны, в том числе премьер Ли Кэцян, неоднократно заявляли, что не собираются превращать курс юаня в инструмент реагирования на торговый спор.

В августе 2015 года Народный банк Китая резко ослабил курс юаня к доллару (сразу на 3% — с 6,2 до 6,4), что потрясло мировые фондовые рынки. Позже китайский ЦБ направил усилия на стабилизацию юаня. После этого произошли еще три волны ослабления китайской валюты: зимой 2015-2016 годов (до 6,55), в июле 2016 года (до 6,67), третья началась в октябре 2016 года. После первой волны эксперты утверждали, что китайский ЦБ намеренно девальвирует юань для стимулирования экспорта. Власти Китая опровергали эти заявления.