МОСКВА, 11 дек /ПРАЙМ/. Еврокомиссия открыла углубленное исследование приобретения подразделений телекоммуникационной Liberty Global PLC в четырех европейских странах британским оператором сотовой связи Vodafone, опасаясь за конкуренцию, говорится в сообщении ЕК.

"Еврокомиссия открыла углубленное расследование, чтобы оценить предложенное приобретение подразделений Liberty Global в Чехии, Германии, Венгрии и Румынии компанией Vodafone в соответствии с регламентом ЕС о слияниях. Еврокомиссия обеспокоена тем, что поглощение может снизить конкуренцию в Германии и Чехии", — сообщается в релизе.

Уточняется, что ЕК была уведомлена о сделке 19 октября текущего года. Регулятор примет свое решение к 2 мая 2019 года.

В начале мая британская компания анонсировала свое намерение приобрести подразделения Liberty Global на общую сумму в 18,4 миллиарда евро.

Vodafone Group — один из мировых лидеров сектора телекоммуникаций, предоставляет услуги через дочерние компании и сети партнеров в 30 странах примерно 500 миллионам пользователей. Liberty Global — американо-британская телекоммуникационная компания, основанная в 2005 году. Предоставляет услуги в 12 европейских странах, ее штат составляет 26,7 тысячи человек.