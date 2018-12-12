МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в среду рассмотрит выделение 16 миллиардов рублей на первоочередные расходы консолидированных бюджетов регионов, сообщила пресс-служба кабинета министров.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы…. О распределении в 2018 году из федерального бюджета дотаций на первоочередные расходы консолидированных бюджетов субъектов Федерации. Проектом распоряжения предусматривается обеспечить распределение в 2018 году из федерального бюджета дотаций бюджетам 37 субъектов Федерации в размере 16 миллиардов рублей", — говорится в сообщении.