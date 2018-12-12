МОСКВА, 12 дек /ПРАЙМ/. Половина россиян в 2018 году покупала товары повседневного спроса через интернет, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"Ромир" изучил потребление 40 тысяч респондентов в 220 российских городах с помощью скан-панели. Выборка отражает покупательское и потребительское поведение жителей городов России.

По данным холдинга, в этом году рынок FMCG (товаров повседневного спроса) в онлайн увеличился на 32,2% по сравнению с прошлым годом. "Частота покупок онлайн также увеличилась в уходящем году — на 21%. Ровно половина россиян в 2018 году покупала товары повседневного спроса онлайн", — говорится в исследовании.

Драйвером роста стали продукты питания (рост онлайн-покупок на 40%), в частности фрэш-категории (51,2%), непродовольственные товары (31,2%) и одежда (13,2%).

Росту онлайн-продаж способствует и общее развитие мобильной коммерции — почти 50% россиян совершают покупки через смартфоны, подчеркнули в "Ромир". "Большинство заказов еды на дом также совершается со смартфонов – 81% заказов идет через мобильные приложения", — добавили в компании.