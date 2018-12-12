МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Инфляция в РФ с 4 по 10 декабря вторую неделю подряд остается на уровне 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 3,7%, сообщает Росстат.

Недельная инфляция ускорилась до 0,2% на неделе с 27 ноября по 3 декабря, в период с 13 по 26 ноября она сохранялась на уровне 0,1%, а с 7 по 12 ноября составляла также 0,2%. До этого семь недель подряд инфляция оставалась на уровне 0,1%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 4,2%, пшено – на 1,1%, муку – на 0,5%, мясо кур, сосиски, сардельки, сливочное масло, сахар-песок, хлеб, макаронные изделия, гречневую крупу и рис – на 0,4%, полукопченую колбасу, пастеризованное молоко, сметану, жирный творог, вермишель и карамель – на 0,3%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 2,2%, при этом огурцы стали дороже на 8%, белокочанная капуста – на 5,3%, помидоры – на 4,9%, картофель – на 2,3%.

Цены на автомобильный бензин практически не изменились, на дизельное топливо – выросли на 0,2%.