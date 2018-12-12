МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Росстат повысил оценку роста ВВП РФ в третьем квартале 2018 года до 1,5% c 1,3%. Кроме этого, статистическое ведомство уточнило в сторону увеличения оценку роста ВВП РФ за январь-сентябрь 2018 года до 1,6% с 1,5% в годовом выражении. Оценки роста экономики в первом и втором кварталах остались прежними — 1,3% и 1,9% соответственно.

Ранее Минэкономразвития отмечало ускорение экономики в годовом выражении в октябре до 2,5% с 1,1% в сентябре. Министерство связывало это с опережающим ростом в сельском хозяйстве, подъемом в секторе промышленного производства и строительных работ.

Эксперты, опрошенные "Прайм", придерживаются разных мнений относительно причин роста ВВП. По мнению Анны Кокоревой из "Альпари", изменение прогноза на третий квартал может быть связано с улучшением динамики темпов роста промышленного производства, которое по итогам октября ускорилось до 3,7% год к году.

Однако говорить о реальном экономическом росте преждевременно, уверены аналитики. "Текущий рост ВВП России вызван высокими ценами на нефть, которые и поддерживают российскую экономику на плаву, а также сезонными факторами", — считает директор Центра экономических исследований университета "Синергия" Андрей Коптелов.

ЭКОНОМИКУ ЖДЕТ СТАГНАЦИЯ

Минэкономразвития ожидает, что в четвертном квартале вновь произойдет ускорение роста экономики, что позволит выйти на прогнозируемые по итогам года 1,8%. По оценке ЦБ РФ, рост ВВП РФ в 2018 году составит 1,6-1,7%

Аналитики считают этот прогноз вполне достижимыми. По мнению Кокоревой, есть вероятность, что до конца года темпы роста останутся на высоком уровне. По итогам года они могут превысить прогнозируемые и составить 1,6%, вместо ожидаемых 1,5%.

В свою очередь, аналитик ИК "Фридом Финанс" Анастасия Соснова полагает, что в четвертом квартале 2018 года, скорее всего, произойдет ускорение роста ВВП до 1,8%.

"Но уже в 2019 году российскую экономику ожидает замедление роста. Повышение НДС и санкции могут отнять у экономики 0,5 п.п. роста. Поэтому рост ВВП в 2019 году ожидается на уровне 1,4%", — прогнозирует она.

Действительно, многие финансовые институты и ведомства смотрят в 2019 год без оптимизма. Во многом это связано с геополитикой и отсутствием структурных реформ, которых все так ждут. Усиление давления на Россию будет тормозить экономический рост страны, дополнительными факторами дестабилизации станут торговые войны и волатильность цен на сырье, полагает представитель "Альпари".

В 2019 году нас ждет стагнация, согласен Коптелов. "Из-за повышения НДС поднимутся цены на подавляющее большинство товаров, что приведет к еще большему падению покупательской способности россиян", — отметил он.

Все отрасли, зависящие от покупательской способности населения, будут показывать снижение в 2019 году, а единственным локомотивом останется добывающая отрасль, которая будет компенсировать спад потребительского сектора. Таким образом, рост ВВП России в 2019 году не превысит 2%, что вдвое хуже, чем прогнозируемые цифры роста мировой экономики, отметил эксперт.

По его мнению, ключевыми рисками для достижения роста ВВП России рубежа в 2% в 2019 году являются снижение мировых цены на энергоносители и очередная волна антироссийских санкций. Помимо продления уже имеющихся ограничений, в котором уже мало кто сомневается, в США и ЕС обсуждают введение новых санкций против РФ из-за инцидента в Керченском проливе.

Кроме того, буквально в среду плата представителей конгресса США единогласно приняла резолюцию о противодействии "Северному потоку-2" и выразила поддержку введению санкций против этого проекта. Какими конкретно могут быть эти санкции, пока не сообщается.