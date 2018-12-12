МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Китай планирует изменить промышленную политику, которую Вашингтон назвал протекционистской, и обеспечить более широкий доступ для иностранных компаний, чтобы урегулировать торговый конфликт с США, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на неназванных китайских чиновников.

По данным источников издания, китайское ведомство по планированию совместно с высокопоставленными государственными советниками разрабатывает план, который заменит программу "Сделано в Китае 2025" — дорожную карту развития высокотехнологичного промышленного производства страны.

Согласно новому плану, промышленность Китая станет более открытой для участия иностранных компаний. Уточняется, что реализация этой политики начнется в 2019 году, когда Вашингтон и Пекин вступят в фазу активных переговоров о заключении торгового соглашения. Как заявляют источники издания, одной из ключевых уступок, на которые пойдет Китай в попытке ослабить напряжение в торговых отношениях с США, будет снижение рыночной доли, приходящейся на китайские компании.

При этом газета отмечает, что Вашингтон, вероятно, воспримет изменение промышленной политики Китая скорее как символическое, чем реальное. Ранее Белый дом назвал программу "Сделано в Китае 2025" угрозой честной конкуренции, заявив, что она поощряет государственные субсидии отечественным компаниям и принуждает иностранных партнеров к передаче технологий.