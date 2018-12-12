МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Россельхознадзор запретил ввоз в страну 226 тонн цитрусовых из Турции из-за средиземноморской плодовой мухи, сообщает ведомство.

"В ходе осуществления инспекторами Россельхознадзора карантинного фитосанитарного мониторинга цитрусовых в Турецкой республике, предназначенных к поставкам в Российскую Федерацию, выявлен карантинный для Евразийского экономического союза объект — средиземноморская плодовая муха (Ceratitiscapitata). На упаковочной станции Narka региона Адана Турецкой республики не были допущены к отгрузке в Российскую Федерацию семь партий мандаринов сорта Nova в количестве 160 тонн", — говорится в сообщении.

"Средиземноморская плодовая муха также выявлена в трех партиях апельсинов в количестве 66 тонн сорта Вашингтон Навел, отгружаемых на упаковочной станции Menas региона Адана Турецкой республики", — добавили в ведомстве.

В начале декабря российское ведомство провело переговоры с представителями Турции по вопросу экспорта в РФ цитрусовых, зараженных средиземноморской плодовой мухой. Тогда Россельхознадзор отмечал, что турецкая сторона признала реально сложившуюся ситуацию негативной. Она пояснила, что в 2018 году в Турции сложились особо благоприятные погодные условия для развития этого вредителя, а меры, принимаемые фермерами для его подавления, оказались неэффективными.

Средиземноморская плодовая муха является вредителем плодовых культур. В случае массового размножения муха может полностью уничтожать урожай плодов, овощей и винограда. По данным Россельхознадзора, при наличии соответствующих условий этот вредитель вполне может акклиматизироваться на юге России.