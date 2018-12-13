МОСКВА, 13 дек – ПРАЙМ. Доллар – валюта, появившаяся задолго до возникновения США и на сегодняшний день являющаяся мировой, в которой заключаются более 80% сделок в мире.

Доллар был принят в качестве официального государственного платежного средства сразу в нескольких странах и во многих государствах является резервной валютой.

ЗНАК ДОЛЛАРА

Одна из самых распространенных версий появления знака доллара "$" связана с испанскими деньгами – дублонами и пиастрами, которые также назывались песо (песо = 1/8 фунта, то есть piece of eight — peso). Согласно этой версии, с 1778 года американский торговец Оливер Поллок использовал этот знак в своих бухгалтерских книгах. В то время в США в качестве средства платежа применялись пиастры, которые сокращенно обозначались буквами PS. Для экономии времени Поллок стал писать одну букву поверх другой, а со временем упростил знак до известного сегодня $. Свои счета Поллок представлял американскому конгрессмену Роберту Моррису, который стал официально применять знак для обозначения доллара в документах.

По другой версии, две вертикальные линии обозначались как Геркулесовы столбы – 2 скалы, которые Геркулес воздвиг по обе стороны Гибралтарского пролива в память о первом из своих подвигов. Сама буква "S" изображает волны, омывающие эти скалы.

Названием же доллар обязан ходившим в Европе в средние века крупным серебряным монетам, которые в разных странах назывались также талари, далер, дальдер и доллар.

В 1786 году доллар стал национальной валютой США. Конгресс принял решение сохранить символ доллара, а также его название. В 1795 году была принята биметаллическая денежная система, которая подразумевала деление на золотой и серебряный доллар, но в 1900 году США отказались от биметаллизма, установив золотой стандарт.

ПОЧЕМУ ДОЛЛАР СТАЛ МИРОВОЙ РЕЗЕРВНОЙ ВАЛЮТОЙ

На валютно-финансовой конференции 1944 года в Бреттон-Вудсе (США) был утвержден новый долларовый стандарт, установивший мировую валютную систему, которая привязывала доллар к золоту и позволяла легко конвертировать доллар в другие валюты. Таким образом американская валюта стала основным средством международных расчетов.

В настоящее время американский доллар является самой распространенной денежной единицей и имеет статус мировой резервной валюты, что позволяет центробанкам разных стран накапливать его в своих резервах. Среди всех валют доллар обладает наибольшим распространением. Его доля в международных банковских расчетах составляет около 40%, а доля в резервах мировых ЦБ – больше 62%.

Статус мировой резервной валюты определяется Международным валютным фондом (МВФ), в который входит 188 стран, имеющих право голоса в соответствии с уплачиваемыми взносами. 17% голосов обладают США. Для получения статуса резервной, валюта должна свободно конвертироваться и иметь стабильные котировки.

К резервным валютам также относят японскую иену, швейцарский франк, евро, фунт стерлингов и юань.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ

Крупнейшая купюра номиналом в 100 тысяч долларов была выпущена в США в 1934 году. Она предназначалась для внутренних расчетов между банками Федеральной резервной системы. На банкноте был изображен Вудро Вильсон, 28-й президент США.

Для того чтобы банкнота порвалась и пришла в негодность, ее требуется согнуть около 4 тысяч раз.

"Бакс" — достаточно распространенное название доллара США. По одной из версий, оно произошло от английского слова "бак", которое звучит во множественном числе как "бакс". Это сокращение от "бакскин" (шкура оленя).

Помимо американского доллара существуют также канадский, австралийский, гонконгский и сингапурский доллары.