БРЕСТ (Белоруссия), 13 дек — ПРАЙМ. Белоруссия оценивает потери от реализации в РФ нефтяного налогового маневра в нефтяной сфере примерно в 300 миллионов долларов в 2019 году, заявил в четверг глава Минфина республики Максим Ермолович.

"Республиканский бюджет Беларуси на 2019 год сформирован по пессимистическому сценарию работы экономики, и соответственно, учитывает негативное влияние налогового маневра на бюджет. Поэтому в бюджет заложен самый худший сценарий развития этих переговоров… Суммарно бюджетные потери составляют 630 миллионов белорусских рублей (около 300 миллионов долларов — ред.)", — сказал Ермолович журналистам в кулуарах заседания союзного Совмина Белоруссии и РФ в Бресте.

Говоря о том, какими могут быть суммарные потери белорусской стороны от реализации в РФ налогового маневра, Ермолович подтвердил, что "видел оценки от 8 до 12 миллиардов долларов". "Надеюсь, что нам удастся в переговорах избежать таких существенных потерь, мы найдем решение этой проблемы в ближайшее время", — добавил глава белорусского Минфина.

В России на 2019-2024 годы намечена реализация так называемого налогового маневра, предусматривающего постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки НДПИ. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на нефть из РФ и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. В октябре премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил, что механизм компенсации Минску потерь от реализации в РФ налогового маневра должен быть определен до конца года.

Замминистра финансов Белоруссии Андрей Белковец отмечал, что потери республики от налогового маневра в нефтяной сфере России в течение периода его реализации составят 10 миллиардов долларов в случае негативного сценария: если стороны не договорятся о компенсации белорусскому бюджету и внутри страны не будут приняты компенсационные меры. При этом пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт позднее заявила, что Минск при самом худшем развитии событий может только за предстоящие четыре года потерять из-за налогового маневра почти 11 миллиардов долларов.