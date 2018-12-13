МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Международные резервы РФ за неделю выросли на 0,3% и по состоянию на 7 декабря составили 463,6 миллиарда долларов против 462,1 миллиарда долларов на 30 ноября, сообщил Банк России.

"Международные резервы по состоянию на 7 декабря составили 463,6 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 1,5 миллиарда долларов США, или на 0,3%, преимущественно в результате поступлений средств на счета Минфина России и рыночной переоценки", — говорится в сообщении.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2017 год международные резервы РФ выросли на 14,6% и на 1 января составляли 432,7 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.