МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Инфляция в США ослабевает, но это не помешает центральному банку повысить процентные ставки на запланированном на 18-19 декабря заседании, говорится в статье Dow Jones.

Если же в 2019 году ценовое давление будет оставаться сдержанным, то в следующем году Комитет по операциям на открытом рынке, видимо, оставит политику без изменений, даже несмотря на то что безработица находится на самом низком уровне за десятки лет.

В октябре мы писали, что ускорение инфляции достигло пика. Теперь данные показывают, что ценовое давление действительно ослабевает.

Согласно опубликованным в среду данным Министерства труда, в ноябре по сравнению с октябрем потребительские цены не изменились, что отчасти было обусловлено падением цен на нефть, а базовый индекс потребительских цен, при расчете которого не учитываются цены продукты питания и энергоносители, вырос на 0,2%. По сравнению с ноябрем прошлого года и общий, и базовый индексы потребительских цен выросли на 2,2%. Это существенно меньше, чем в июле, когда скачок цен на нефть обусловил рост общего индекса по сравнению с таким же периодом прошлого года на 2,9%, а базового – на 2,4%.

Оба эти индекса превышают установленный ФРС целевой уровень 2%, но центральный банк применяет другой индикатор – дефлятор личного потребления (РСЕ). На основе вышедших в среду индексов потребительских цен и вышедшего во вторник индекса цен производителей экономисты рассчитали, что базовый РСЕ за ноябрь по сравнению с октябрем вырос на 0,2%, а по сравнению с ноябрем прошлого года – на 1,9%, что чуть меньше установленного центральным банком целевого уровня.

"Мы считаем, что когда на следующей неделе Комитет по операциям на открытых рынках опубликует РСЕ, то оценка будет такой же, а этого более чем достаточно, чтобы обусловить повышение ставки и заявить, что дальнейшая политика будет зависеть от данных, — сказал главный экономист по США JPMorgan Майкл Фероли. – Для некоторых зависимость от данных будет означать паузу. Мы думаем, что зависимость от данных означает зависимость от данных, и данные по РСЕ будут среди наиболее важных для определения динамики ставок в следующем году".

В ноябре безработица осталась на 3,7%, самом низком уровне с конца 1969 года, однако это не подтолкнуло инфляцию выше целевого уровня ФРС в 2%. На самом деле в Cornerstone Macro прогнозируют, что в начале следующего года годовая инфляция замедлится до 1,7%. За ней последует и базовая инфляция, что в целом вызвано замедлением роста удельных расходов на оплату труда. На это указывает ежедневный бюллетень Cornerstone Macro. "Эта ситуация с низкой инфляцией очень необычна (и благоприятна) для 20-го года роста", — добавляют в компании.

Рынок фьючерсов на процентную ставку ФРС подтверждает прогноз Фероли из JP Morgan, согласно которому повышение ставки ФРС на четверть процентного пункта очень вероятно. Согласно FedWatch Tool, вероятность такого шага, повышения ставки до диапазона 2,25-2,50%, в среду составляла 78,4%. "Я думаю, что это было бы глупо, но что я могу сказать?", – сказал он в интервью Reuters во вторник.

Однако вероятность дополнительных повышений ставки после этого значительно снизилась. Наиболее вероятно еще одно повышение ставки в следующем году, до 2,50-2,75%, примерно, во второй половине года. Согласно рынку фьючерсов, вероятность еще одного повышения ставки, до 2,75-3,00% или выше, к концу 2019 года составляет 22% против 57% месяц назад.

Между тем, инфляционная премия к доходности по облигациям снизилась. Разница между доходностью по 10-летним казначейским облигациям и по ценным бумагам Казначейства, защищенным от инфляции (TIPS) снизилась с 2,17%, недавнего максимума, достигнутого 9 октября, до 1,83% в среду. В результате этого бумаги TIPS оказались менее привлекательными для инвестиций, так как опасность инфляции снизилась. За последние три месяца доходность по облигациям iShares TIPS Bond упала до —1,41% против +0,54% по Bloomberg Barclays Aggregate Bond Index.

Замедление инфляции, которое обсуждалось в этой колонке в октябре, в настоящее время уже точно установлено. Рынок облигаций также учитывает в котировках предстоящее замедление реального роста, которое будет вызвано последствиями торговых войн, ослаблением стимулирования со стороны снижения налогов, принятого в начале этого года, или со стороны отложенных последствий предыдущего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС.

На следующей неделе состоится заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС, которое укажет ожидания членов комитета в отношении целевого уровня ставок до конца 2019 года и далее. Предыдущие прогнозы, которые были опубликованы по результатам заседания 25-26 сентября, указывали всего на четыре повышения, включая вероятное повышение на следующей неделе, до 3,00-3,25%. Эти прогнозы обычно значительно ближе к прогнозам рынка фьючерсов.