МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Профицит федерального бюджета РФ за январь-ноябрь, по предварительной оценке Минфина, составил 3,394 трлн рублей, или 3,7% ВВП. В целом доходы бюджета за 11 месяцев составили 17,457 трлн рублей, или 92,1% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному законом о бюджете на текущий год. Расходы исполнены в объеме 14,063 трлн рублей, что составляет 83,7% к общему объему расходов федерального бюджета по действующему закону.

Больше всего доходов в казну перечислила Федеральная налоговая служба – 10,768 трлн рублей, или 92,5% к прогнозным показателям. Федеральная таможенная служба перечислила 5,410 трлн рублей, что составляет 91,1% к прогнозным показателям. Другие федеральные органы в общей сложности перечислили 1,279 трлн рублей (93,6% к прогнозу на год).

Однако эта картина далеко не полная. Речь идет о совокупном профиците бюджета, то есть, с учетом нефтегазовых доходов, отмечает аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин. "По данным Минфина из 17,45 трлн рублей доходов федерального бюджета, заработанных за январь-ноябрь, на нефтегазовые поступления пришлось 8,2 трлн рублей, или почти 47%. По сравнению с прошлым годом нефтегазовые доходы выросли на 53% (+2,85 трлн рублей)", — пояснил он.

Главная причина этого — рост цен на нефть в условиях одновременного ослабления рубля, в том числе, из-за санкций. Собственно, именно неожиданно бурный рост нефтегазовых доходов преимущественно и обеспечил столь высокий уровень профицита, рассуждает эксперт. При этом ненефтегазовые доходы выросли на 15%, по большей части, за счет НДС, добавил он.

Основной фактор столь значимой профицитности федерального бюджета 2018 года – исторически высокая рублевая цена нефти, согласен эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов. "Вклад санкций осуществляется через несколько более слабый, чем ожидалось, рубль. Как ни странно, он тоже скорее положительный с точки зрения баланса бюджета", — рассуждает эксперт. На фоне слабого рубля повышается рублевая цена нефти, как следствие, в бюджет поступает больше средств от продажи одного и того же объема "черного золота".

ПРОГНОЗЫ И ИТОГИ

Ранее Минфин прогнозировал, что профицит бюджета РФ по итогам 2018 года будет выше прогнозных 2,1% ВВП и может достичь 2,5% ВВП. Оценки Минэкономразвития были еще более оптимистичные. Глава министерства Максим Орешкин заявил, что ожидает профицита бюджета РФ на уровне 3% ВВП.

По мнению экспертов, в реальности возобладает все же более сдержанный сценарий.

"Итоговый баланс в 2018 году, по нашим оценкам, все же будет меньше 3%, потому что сезонность расходов и доходов не совпадает, 15-20% расходов приходится на последний месяц года", — говорит Куликов из АКРА.

Однако это не помешает сохранить умеренный профицит и в 2019 году. Согласно подписанному президентом Владимиром Путиным в конце ноября закону о федеральном бюджете на следующую трехлетку, этот показатель в будущем году составит 1,8%.

Экспертные оценки близки к этой цифре. По мнению Куликова, профицит бюджета-2019 составит 1,5-1,7% ВВП. "Но конъюнктура при этом будет несколько менее благоприятна. К третьему–четвертому кварталу 2019 года в США запланирован ввод значительного объема трубопроводных мощностей. Они увеличат количество сырой нефти, которую можно доставлять из районов добычи", — отметил эксперт.

Сопутствующее падение нефтяных цен может быть достаточно резким вслед за пересмотром баланса рынка. Кроме того, растут прочие риски, связанные с крупнейшими экономиками мира, добавил он.

Нигматуллин напомнил, что за последние несколько месяцев рублевые цены на нефть уже упали на 30%. Поэтому столь высокого профицита, как в текущем году, ожидать в ближайшее время не приходится. Тем не менее, бюджет, скорее всего, останется умеренно профицитным. Впрочем, сырьевой и валютный рынки очень волатильны, и ситуация в 2019 году может измениться, заключил эксперт "Финам".



