МОСКВА, 14 дек /ПРАЙМ/. Личная инфляция россиян с начала года впервые совпала с официальной, составив 3,4%, а в ноябре приблизилась к значениям официального общего темпа роста цен в стране, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

"В ноябре дефлятор получил значение 0,4% при официальной инфляции в 0,5%. Близость месячных значений дефлятора и инфляции достаточно редкое явление. Но совпадение накопленных значений двух индексов вообще встречается впервые. Так, с начала текущего года значение дефлятора и инфляции достигло отметки в 3,4%", — говорится в документе.

По итогам ноября общие повседневные расходы россиян увеличились за месяц на 3%, а средний чек вырос на 4,6%. "С одной стороны, увеличение объемов потраченных денег можно объяснить началом предпраздничной закупки, которую ежегодно практикуют наши потребители. С другой же стороны, рост цен никто не отменял", — отмечают эксперты.

Согласно официальной статистике, цены на товары повседневного спроса выросли в ноябре на 1 процент, говорится в исследовании. По оценке "Ромира", россияне платили за привычные товары в ноябре на 0,8% дороже, чем месяцем ранее. "Услуги ЖКХ почти не изменились в цене, а вот бензин медленно, но верно продолжает дорожать. В ноябре россияне за него платили на 0,2% дороже, чем в октябре", — говорится в документе.

"Как мы и писали месяцем ранее, россияне при всей своей экономии не в силах противостоять росту цен. Поэтому и дефлятор сдает позиции относительно инфляции. Не исключено, что по итогам года индекс личной инфляции россиян опять, как и во многие предыдущие годы, окажется выше официальной инфляции", — отмечают авторы исследования.

Дефлятор "Ромира" рассчитывается на основе данных о фактически совершенных покупках, поэтому этот индекс может отражать среднестатистическую личную инфляцию каждого потребителя. В основе расчетной методики лежат данные, полученные при помощи скан-панели домохозяйств: информация о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах с населением от 10 тысяч человек.