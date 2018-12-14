МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Фискальные меры президента Франции Эммануэля Макрона, призванные решить экономический кризис, спровоцировавшего волну протестов, скорее всего, увеличат дефицит бюджета в 2019 году и негативно отразятся на рейтинге страны, считают эксперты рейтингового агентства Moody`s.

В понедельник Макрон в обращении к нации рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов, и объявил чрезвычайное экономическое и социальное положение. Президент Франции пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, представил меру по поддержке пенсионеров, получающих менее 2 тысяч евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус.

Эксперты агентства пишут, что пока еще неизвестно, успокоят ли меры президента ситуацию в стране. "Однако предоставленные на сегодняшний день предложения, вероятно, значительно увеличат дефицит бюджета в следующем году, что негативно скажется на кредитных показателях страны. Таким образом, влияние недавних событий на готовность президента продолжать осуществлять свою программу реформ в следующем году и в последующие годы является важной для кредитного профиля Франции. … Наше мнение по суверенному рейтингу Франции будет зависеть от перспектив проведения реформ президента Макрона", — говорится в отчете.

В настоящее время Moody`s оценивает рейтинг Франции на уровне "Aa2" с позитивным прогнозом.

Эксперты агентства не ожидают отказа от программы реформ. "Но недавние события, безусловно, создают большую неопределенность в отношении планов и возможностей правительства по осуществлению реформ", — пишут они.

В целом, согласно документу, влияние протестов на экономику Франции в среднесрочной перспективе будет негативным, больше всего от них пострадают секторы ритейла и туризма. Минфин страны ожидает замедление экономического роста страны на 0,1 п.п. в четвертом квартале. Moody`s ожидает рост ВВП страны по итогам года в 1,6% против первоначального прогноза в 1,7%. Текущий прогноз по экономическому росту страны на 2019 год составляет 1,6%.