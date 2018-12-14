ПЕКИН, 14 дек — ПРАЙМ. В ноябре замедление роста экономики Китая стало еще более заметным, распространившись на производство и потребление. Теперь Пекину труднее остановить замедление в следующем году на фоне торгового конфликта с США, говорится в статье Dow Jones.

Согласно опубликованным в пятницу официальным данным, рост промышленного производства в ноябре замедлился до минимума начала 2016 года под давлением проблем в автомобильной промышленности и на рынках недвижимости. Рост розничных продаж замедлился до минимума более чем за 15 лет.

Экономисты ожидали, что в ноябре ситуация будет немного лучше, благодаря недавно принятым властями мерам поддержки экономики, а именно — понижению налогов и запуску инфраструктурных проектов. Действительно, в ноябре инвестиции немного выросли.

Но это не улучшило настроения рынка. Утром пятницы инвесторы опустили юань, доходность облигаций и фондовые рынки Китая, понимая, что начавшееся ранее в этом году ослабление экономики пока не завершилось.

"Цикл замедления еще не закончился, и в первом полугодии мы, вероятно, будем наблюдать дальнейшее ослабление", — сказал экономист Standard Chartered Шуан Дин.

По его словам, вялый внутренний и внешний спрос, видимо, заставил предприятия ограничить производство.

В ноябре по сравнению с таким же периодом прошлого года промышленное производство в Китае выросло на 5,4% после роста на 5,9% в октябре, сообщило Национальное бюро статистики. Экономисты прогнозировали рост в ноябре на 5,9%. Они полагали, что промышленность получит поддержку в результате ослабления экологических ограничений.

Слабость наблюдалась во всех отраслях промышленного производства. Выпуск автомобилей в ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года сократился на 3,2% после сокращения на 0,7% в октябре. Годовой рост в химической промышленности в ноябре замедлился до 1,9% с 4,4% в октябре, а рост розничных продаж – до 8,1% с 8,6%.

Представитель Национального бюро статистики Мао Шенюн сказал, что понижательное давление на рост экономики остается сильным, чему в значительной степени способствует ослабление внешнего спроса и торговый конфликт с США.

Руководство Китая осторожно высказывается о перспективах экономики. На прошедшем под председательством лидера Китая Си Цзиньпина заседании Политбюро высших руководителей страны призвали повышать доверие и стабильность во всем, от занятости до иностранных инвестиций.

Кроме того, глава центрального банка Китая И Ган сказал в четверг, что стране нужна "относительно мягкая" денежно-кредитная политика, чтобы противодействовать замедлению экономики, хотя он и отметил, что это может повлиять на курс юаня.

Несмотря на 90-дневное перемирие в войне пошлин, которого Си и президент США Дональд Трамп достигли в начале декабря, доверие рынка остается неустойчивым, а многие экономисты ожидают продолжения конфликта.

Принятые правительством меры поддержки роста экономики и усиления доверия нашли отражение в инвестициях в производство, строительство и другие основные активы. Такие капиталовложения вне сельской местности Китая в январе-ноябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 5,9%, немного превысив прогноз экономистов и рост в январе-октябре, который составил 5,7%.

Дин из Standard Chartered сказал, что ноябрьские данные указывают на замедление роста экономики в 4-м квартале примерно до 6,4% после роста на 6,5% в 3-м квартале, а в целом за год ВВП Китая, видимо, вырастет на 6,6%.