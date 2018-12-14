ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ

Продолжающиеся с середины ноября во Франции массовые протесты среди населения вынудили президента Эммануэля Макрона ввести на этой неделе чрезвычайное политическое и экономическое положение. В понедельник в обращении к нации он рассказал о ряде мер, направленных на разрешение социального и экономического кризиса, спровоцировавшего волну протестов. В частности, Макрон пообещал повысить минимальный размер оплаты труда, представил меры по поддержке пенсионеров, получающих менее 2 тысяч евро, и попросил компании выплатить сотрудникам годовой бонус. Однако эксперты сомневаются, что французская казна может позволить себе безболезненно потратить 8-10 млрд евро – именно столько понадобится на реализацию данных мер.

По оценке агентства Moody's, скорее всего, эти расходы увеличат дефицит бюджета в 2019 году и негативно отразятся на рейтинге страны. В целом, согласно документу, влияние протестов на экономику Франции в среднесрочной перспективе будет негативным, больше всего от них пострадают секторы ритейла и туризма. Минфин страны ожидает замедление экономического роста страны на 0,1 п.п. в четвертом квартале. Moody`s ожидает рост ВВП страны по итогам года в 1,6% против первоначального прогноза в 1,7%. Текущий прогноз на 2019 год составляет 1,6%. Радует хотя бы то, что политического кризиса на данный момент удается избегать. В четверг нижняя палата парламента Франции отклонила вотум недоверия правительству, внесенный представителями левых партий. Однако акции протеста будут продолжаться, в том числе, в предстоящие выходные.

"СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2" В ОПАЛЕ

На этой неделе и США, и ЕС приняли резолюции против проекта "Северный поток-2". Вначале палата представителей конгресса США единогласно призвала противодействовать этому проекту и поддержала введение против него санкций. Затем Европарламент также призвал отменить реализацию проекта. В России на это заявили, что такие декларации носят не экономический, а политический характер. В свою очередь, представитель оператора проекта Nord Stream 2 AG заверил, что "Северный поток-2" реализуется в соответствии с разрешениями, полученными от стран ЕС, все требования европейских властей выполняются. В Финляндии, выдавшей все разрешения на строительстве газопровода, подтвердили, что позиция страны не изменилась, невзирая на резолюцию ЕП.

Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ. Они называют проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы. В свою очередь, РФ неоднократно заявляла, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, он не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС. В настоящее время партнеры по "Северному потоку-2" уже проинвестировали в проект более 6 млрд евро при запланированном общем объеме 9,5 млрд евро. Сейчас они ждут разрешения на строительство газопровода от Дании.

СУДЬБА BREXIT И МЭЙ

В четверг вечером в Брюсселе состоялся саммит лидеров стран ЕС, сначала в формате 28 стран с Британией, потом — в отсутствие британского премьера Терезы Мэй. Одна из главных тем мероприятия – обсуждение условий выхода Британии из Евросоюза. В октябре британское правительство и ЕС после многомесячных переговоров договорились о тексте соглашения, определяющего условия выхода. Мэй пыталась получить от ЕС дополнительные гарантии по ряду положений соглашения. Однако глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что Евросоюз готов предоставить Великобритании разъяснения по достигнутой договорённости о Brexit, но без пересмотра сделки. После визита в Брюссель Мэй определит дату голосования в британском парламенте по соглашению о Brexit. Оно может состояться как на следующей неделе, так и в середине января.

При этом в среду Мэй смогла выиграть голосование о доверии, проведенное руководящим комитетом партии консерваторов. По его результатам она получила поддержку большей части парламентариев и осталась во главе Консервативной партии. До голосования премьер провела с однопартийцами консультации, убеждая их оказать ей поддержку. По ее словам, смена лидера партии и возможная смена премьера могли привести к Brexit без сделки, что ввергло бы страну в хаос. Среди прочего, Мэй также пообещала не выдвигать свою кандидатуру на следующих всеобщих выборах, которые должны состояться в 2022 году. Также она заверила, что будет добиваться от ЕС уступок по Северной Ирландии, которая после выхода Британии станет особой территорией со специальными требованиями по таможенному контролю и вопросам пересечения границы.

СТАВКУ ВНОВЬ ПОВЫСИЛИ

В пятницу Банк России, согласно прогнозам многих аналитиков, второй раз за текущий год повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7,75% годовых. Принятое решение носит упреждающий характер и направлено на ограничение инфляционных рисков, которые остаются на повышенном уровне, особенно на краткосрочном горизонте, говорится в сообщении регулятора. Эксперты высказали мнение, что основной причиной такого решения послужила подготовка к возвращению Минфина с 15 января с покупками долларов, особенно с учетом того, что кроме регулярных покупок будут осуществляться и отложенные покупки. Предыдущее повышение – первое с 2014 года – произошло в сентябре. В начале этого года регулятор дважды снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта.

В декабре Банк России вновь сохранил сигнал о возможном дальнейшем повышении ключевой ставки — такое решение будет приниматься с учетом динамики инфляции и экономики страны, а также внешних рисков и реакции на них финансовых рынков. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор ориентируется исходя из трехлетнего прогноза и опираясь на долгосрочные факторы. На данный момент ЦБ РФ сузил коридор по инфляции в РФ в 2018 году с 3,8-4,2% до 3,9-4,2%, но в следующем году не исключил ускорения этого показателя до двузначной величины на короткий срок. Помимо этого, регулятор указал, что повышение ключевой ставки поддержит привлекательность сбережений и сбалансированный рост потребления.

"УМНЫЕ" СЧЕТЧИКИ НА ГАЗ

На этой неделе активно обсуждалась тема внедрения в России "умных" счетчиков на газ. СМИ сообщили, что вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил Минэнерго проработать вопрос их введения для потребителей, пользующихся центральным газоснабжением. Позже он заявил журналистам, что обязательная установка для россиян "умных счетчиков" в правительстве РФ не обсуждалась. В Минэнерго, вместе с тем, поддержали эту идею, но отметили, что основным вопросом остается источник финансирования установки приборов учета. Возможен вариант возложить обязанность по установке и поверке приборов учета газа на газораспределительные организации, с соответствующей компенсацией затрат, источники которой также необходимо будет проработать.

По мнению экспертов, введение "умных счетчиков" на газ будет стимулировать потребителей экономить энергоресурсы, вопрос в стоимости этих приборов. Очевидно, что, в конечном счете, будут платить потребители — либо через тариф, либо самостоятельно устанавливать приборы учета. Нужно понять, насколько это дорого. С одной стороны, необходимость учета и контроля для ЖКХ очевидна. С другой — приборы учёта на газ выгодны, в первую очередь, поставщикам ресурса, потому что таким образом они экономят на снятии показаний. Потребителям они не выгодны, так как при высокой стоимости прибора учёта и низкой стоимости потребления расходы на установку окажутся неоправданными.

ПЕНСИИ ОПЯТЬ ЗАМОРОЗЯТ

Президент РФ Владимир Путин продлил действие закона о "заморозке" накопительной части пенсии до 2021 года. В настоящее время, начиная с 2014 года, отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть, то есть идут на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее действие нормы ограничивалось 2020 годом. Также устанавливается обязанность Пенсионного фонда учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование в 2021 году, исходя из направления полного размера индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование страховой пенсии. Суммы страховых взносов будут в полном размере отражены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица и учтены при определении величины его индивидуального пенсионного коэффициента за соответствующий год.

Как ранее пояснил глава думского комитета Ярослав Нилов, касается эта норма только тех, кто моложе 1967 года рождения и добровольно подал заявление в ПФР о формировании накопительной пенсии. Федеральный бюджет сэкономил за время "заморозки" около 2 триллионов рублей, заявил ранее министр труда и соцзащиты Максим Топилин. Еще одна новация, о которой ПФР объявил на этой неделе – возможное получение функций контроля за состоянием жилых помещений, на которые тратятся средства материнского капитала, через запросы в муниципальные органы. Это необходимо, чтобы исключить организации, неподконтрольные Центральному банку, из числа предоставляющих займы для покупки жилья. Кроме того, ПФР сможет узнать, пригодны ли эти помещения для проживания.

СТОЛИЦУ – ВО ВЛАДИВОСТОК

Еще одно событие уходящей недели – перенос столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. Соответствующий указ подписал Путин в четверг. По мнению полпреда президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева, процесс может занять около года. Таким образом, его завершение состоится в 2020 году. Эксперты называют перенос столицы округа ожидаемым событием, поскольку Владивосток и без того де-факто был столицей ДФО. Там в последние годы проходили экономические и международные форумы, осуществлялись контакты с Китаем, Японией, Южной Кореей, это решение узаконит статус города, что способствует ускорению экономического роста и реализации различных проектов в регионе.

Для переноса столицы создадут рабочую группу из представителей властей Приморья, полпредства в ДФО и Росимущества. Для новых органов власти будут использованы здания, которые пустуют в Дальневосточном федеральном университете. Сейчас идет учет и анализ структур, которые необходимо перенести, будет образована рабочая группа из полпредства, администрации края, Росимущества, которая проведет анализ, распределять здания для учреждений. Став столицей округа, Владивосток получит федеральные средства для благоустройства, городу уже увеличивают финансирование. Речь идет о программах переселения аварийного фонда, обустройства дорожной инфраструктуры, ремонта территорий. Помимо этого, Минприроды выделяет средства на очистку бухты Золотой Рог и в пять раз увеличивает финансирование по программе "Чистая вода".