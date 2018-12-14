МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ, Мария Воробьева, Вероника Буклей. Банк России своим решением о повышении ключевой ставки до 7,75% годовых "догнал" уже возросшие в течение года в экономике ставки и действовал упреждающе, реагируя на возможный будущий рост цен, в том числе из-за повышения НДС с 1 января 2019 года. При этом такая политика позволит в перспективе сохранить инфляцию на низком целевом уровне и будет способствовать экономическому росту в долгосрочной перспективе, считают опрошенные агентством "Прайм" аналитики.

Совет директоров Банка России 14 декабря 2018 года принял решение повысить ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до 7,75% годовых.

"Решение Банка России означает, что инфляционные риски останутся достаточно умеренными. Центральный банк уже упреждающе реагирует на возможный будущий рост цен. Но это необходимая реакция на повышение НДС, рост инфляционных рисков. Соответственно, это повышает вероятность, что инфляция не будет отдаляться от целей в следующем году", — отметил главный экономист "Ренессанс Капитала" в России и СНГ Олег Кузьмин.

НЕ ТОЛЬКО НДС

"Судя по всему, решение повысить ставку еще раз связано с тем, что есть опасения, что повышенная из-за роста НДС инфляция будущего года закрепится в ожиданиях. Если по логике Банка России, даже этот однолетний прирост на 1 с небольшим процентный пункт – значимая угроза для ожиданий, то другие факторы инфляции должны компенсировать этот проинфляционный эффект сейчас, чтобы он не перенесся на долгосрочное будущее", — отметил эксперт группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрий Куликов.

Банк России полагает, что инфляция в 2019 году составит 5-5,5% и вернется к 4% в первой половине 2020 года. Повышение ключевой ставки позволит ограничить риски закрепления инфляции на уровне, существенно превышающем цель регулятора, говорится в сообщении ЦБ РФ.

По оценкам АКРА, вклад повышения НДС в инфляцию 2019 года должен быть ограничен 0,8 процентного пункта, что объективно немного, отметил Куликов.

"Возможно значимым фактором повышения стала даже не столько инфляция, а момент потенциально очень негативного новостного фона после ожидаемого введения нового пакета санкций. Временно повышенные рублевые ставки могут сдерживать избыточный спрос населения и компаний на иностранную валюту и не допускать резких оттоков из банковской системы", — полагает аналитик.

По мнению Кузьмина, в том числе из-за более жестких денежно-кредитных условий в следующем году может замедлиться рост российской экономики. "Но в целом ответственная политика позволит сохранить инфляцию близко к цели, что будет способствовать экономическому росту в долгосрочной перспективе", — считает он.

ЦБ ДОГНАЛ РЫНОЧНЫЕ СТАВКИ

"Уровень ставок в экономике уже поднялся, кредитные условия стали жестче, поэтому здесь ЦБ в какой-то степени догнал рынок, можно сказать так. Обыватель уже увидел повышение ставок по депозитам, уже увидел ускорение инфляции, увидит в следующем году еще более сильный рост", — сказал агентству "Прайм" директор аналитического департамента компании "Локо-инвест" Кирилл Тремасов.

По его словам, сейчас ставка Банка России фактически вернулась к уровню начала 2018 года. "При этом реальные ставки, если посмотреть на их уровень, к примеру, на рынке ОФЗ, все доходности по ним уже выше, чем в начале года", — добавил он.