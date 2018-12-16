МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Госдолг США растет рекордными темпами, в этом году может быть новый максимум, пишет Блумберг.

Как подчеркивается, американская экономика может справиться со скачками, которые появились при администрации Дональда Трампа.

С начала текущего года госдолг Штатов вырос на $1,36 трлн. Всего с того момента, как Трамп стал президентом, госдолг страны стал больше на $1,9 трлн. При сохранении нынешней динамики в процентном соотношении рост госдолга будет самым большим за последние 6 лет. Как ожидают аналитики, к концу президентства Трампа госдолг возрастет на $4,4 трлн.