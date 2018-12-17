МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Сначала поддержку финансовым рынкам оказывал Алан Гринспен (глава ФРС в 1987-2006 гг.). Потом – президент США Дональд Трамп, который принял меры для разрядки напряженности в торговле, когда на финансовых рынках возникла нервозность. Но, возможно, самый большой вклад в поддержку мировой экономики в свое время внес Китай. Правда, не стоит рассчитывать на то, что эта спасательная операция повторится в прежних объемах, пишет Dow Jones.

Рост экономики Китая сегодня замедляется быстрее, о чем свидетельствуют неожиданно слабые данные по торговле и промышленному производству за ноябрь. Меры стимулирования до сих пор были достаточно скромными, разочаровывая инвесторов.

Политическая элита Китая на этой неделе соберется на ежегодной Центральной экономической рабочей конференции, где будут определены приоритеты на следующий год, а также на праздновании 40-летия программы экономических реформ Китая. Инвесторы надеются на существенное стимулирование и новые реформы.

Что касается реформ, новые важные заявления вполне возможны. Китай испытывает существенное давление, связанное с необходимостью продемонстрировать серьезность своих намерений американцам в торговых переговорах, с одной стороны, и с необходимостью поддержать уверенность местных производителей с другой.

Что касается стимулирования, инвесторы вряд ли получат, что хотят. Вероятно, будут предложены меры налогово-бюджетной поддержки, однако новая волна дешевых кредитов по-прежнему маловероятно.

Одна из причин этого заключается в том, что центральный банк Китая уже пытался стимулировать банковское кредитование, и это не принесло особого успеха. Ставки по межбанковским кредитам с начала 2018 года снизились примерно на половину процентного пункта, и банки снова охотно предоставляют кредиты друг другу и другим финансовым учреждениям. При этом ситуация с кредитованием заемщиков вне финансовой сферы практически не изменилась. Государственным компаниям хватает собственных средств, а к частным банки относятся с опасением.

В отсутствие более глубоких реформ банковской системы, повышение ликвидности, скорее всего, приведет к росту доли заемных средств в банковских капиталах и повышенному ажиотажу на рынке государственных облигаций.

На решение этих проблем центральный банк потратил немало времени в 2016 и 2017 году.

Есть еще рынок недвижимости, который традиционно является любимым китайским каналом для стимулирования роста. Несмотря на появившиеся недавно признаки ослабления, система стимулов рынка недвижимости по-прежнему выглядит эффективной. Согласно представленным в прошедшие выходные данным, цены в городах так называемого "третьего эшелона", к которому относятся в основном муниципалитеты среднего размера в глубине страны, в ноябре выросли более чем на 10% по сравнению с ноябрем предыдущего года. Это самый существенный рост с 2010 году.

Ускорился также месячный рост цен в ведущих городах, включая Пекин. Несмотря на спад продаж, объем инвестиций в жилье в ноябре вырос на 9,3% по сравнению с ноябрем 2017 года. Это самый высокий показатель с июля. Рост цен поддерживает низкая доступность свободного для продажи жилья на ключевых рынках.

В условиях избытка ликвидности и недостатка возможностей для стимулирования рынка жилья, власти Китая, скорее всего, сосредоточат усилия на налогово-бюджетном стимулировании, что подразумевает снижение налогов и выпуск облигаций под государственные инфраструктурные проекты. Последние не так важны в контексте спроса на биржевые товары, как может показаться инвесторам. Согласно данным горнодобывающей компании BHP, на сектор электроэнергетики приходится всего 22% спроса на китайскую медь (26% спроса приходится на строительную отрасль, а 23% – на бытовую технику и электронику).

В условиях замедления экономик по всему миру, налогово-бюджетного стимулирования Китая, скорее всего, будет недостаточно, чтобы придать стимул для продолжительного роста цен сырьевых товаров и акций предприятий тяжелой промышленности вроде Caterpillar. Любые скачки, которые могут последовать за политическими церемониями этой недели, наверное, лучше рассматривать как возможность для фиксации прибыли.