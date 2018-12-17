МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Росстат в пятницу обнародовал новые данные, свидетельствующие о спаде промпроизводства. В годовом выражении в ноябре оно замедлило рост до 2,4% с октябрьских 3,7%. По итогам 11 месяцев рост промпроизводства составил 2,9%. В месячном выражении падение промпроизводства в ноябре составило 0,2% после роста на 5,8% в октябре. С исключением сезонного и календарного факторов в ноябре наблюдалось падение на 0,4%.

МЕТОДИКА ПОДСЧЕТА

По мнению аналитика "Нордеа Банка" Татьяны Евдокимовой, объяснить эту ситуацию во многом можно календарным эффектом. В октябре прошлого года было на один рабочий день меньше, чем в октябре 2018 года, поэтому наблюдался взлет. В ноябре количество рабочих дней не менялось, поэтому статданные вернулись к более естественной для России динамике, уверена она.

При этом в конце прошлого года промышленность и вовсе демонстрировала спад – на 1,5% и 1,7% в ноябре и декабре соответственно. "Мы думали, что от такой низкой базы расти будет проще, но этого, очевидно, не происходит", — констатировала эксперт.

Если посмотреть динамику промышленного производства в России за последние годы, то окажется, что замедление к концу года является довольно привычным трендом, считает аналитик ИФК "Солид" Вадим Кравчук. "Рост в октябре на 5,8%, на наш взгляд, связан с эффектом низкой базы 2017 года, когда после удачного первого полугодия наблюдалась стагнация во втором. То же самое рискует повториться и в рамках 2018 года", — полагает он.

Причины этого, по мнению аналитика, скорее стоит искать в особенностях производства, нежели в снижении спроса. Компании, вероятно, стремятся распродать запасы к концу года, поэтому производят меньше. Имеют место и специфические отраслевые нюансы. Например, резкая коррекция нефтяных цен могла спровоцировать снижение добычи на месторождениях с высокой себестоимостью.

То же в последние месяцы наблюдается в металлургическом сегменте. Вслед за снижением мировых цен на металлы, компании незначительно корректирую объемы производства, добавил он.

Климатические особенности также не стоит сбрасывать со счетов: вести добычу в северных регионах с приходом холодов становится сложнее.

ГДЕ РАСТЕТ, А ГДЕ ПАДАЕТ

Тем не менее, согласно данным Росстата, наибольший рост производства в ноябре (на 7,8% в годовом выражении) был зафиксирован в добыче полезных ископаемых. Рост в обработке в ноябре был нулевым, в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов — 7%, обеспечение электрической энергией, газом и паром выросло на 2,4%.

Добыча полезных ископаемых – традиционный для российской экономики драйвер роста. По данным того же Росстата, добыча нефти, включая газовый конденсат, в России в январе-ноябре увеличилась на 1,5% в годовом выражении, добыча газа — на 5,3%. Производство золота, по данным Союза золотопромышленников, по итогам января-сентября увеличилось на 3,4% к аналогичному периоду прошлого года.

По мнению Кравчука, рост в сегменте добычи полезных ископаемых вполне логичен. Увеличение цен на золото и палладий привело к росту их добычи. Инвесторы ожидают сильные показатели в этом сегменте, поэтому в лидерах фондовой секции сейчас акции золотодобывающих компаний и "Норильский никель", который является крупным производителем палладия.

Что касается замедления, то здесь можно выделить три компонента. По словам Евдокимовой, это строительные товары, частично потребительский сектор (пищевая отрасль и некоторые непродовольственные товары) и компонент инвестиционных товаров в части производства машин и оборудования.

Санкционная тематика – существенная, но не основная причина замедления, полагает эксперт. По ее словам, касается это лишь последнего компонента, поскольку на фоне сохраняющейся неопределенности компании предпочитают повременить с инвестициями. Остальные компоненты демонстрируют низкие темпы роста на фоне внутренних причин, прежде всего, спада потребительской активности и перенасыщения площадями, как в секторе жилой, так и коммерческой недвижимости.

ЗАМЕДЛЕНИЕ ПРОДОЛЖИТСЯ

По прогнозу Минэкономразвития, промышленность в текущем году вырастет на 3%. Эксперты ожидают, что цифра по итогу окажется несколько ниже. "За 11 месяцев накоплено 2,9%, которые по большей части объяснимы более высокой динамикой в первом полугодии. Поэтому по итогам года мы выйдем на 2,8-3%. Десятые доли процента – не более чем статистическая погрешность. После пересмотра цифр Росстатом мы можем увидеть и вовсе другую динамику", — говорит Евдокимова.

По 2019 году эксперт ожидает 2% роста промпроизводства. "Замедление в сравнении с 2018 годом объясняется даже не самими санкциями, по которым жесткого сценария мы не ждем, а опасениями на фоне неопределенности. Даже если бы их уже объявили, это бы пережили и начали приспосабливаться к новым реалиям. Сейчас же по факту многие предпочитают обождать и переносят сроки принятия решений", — отметила она.

В качестве основных факторов риска Кравчук назвал неопределенность во внешней торговле, рост тарифов и, как следствие, продукции, а также соглашение в рамках сделки ОПЕК+, согласно которой Россия должна сократить суточную добычу нефти на 200 тысяч баррелей. По его мнению, все это будет способствовать дальнейшему замедлению промпроизводства в будущем году.